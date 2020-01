Trump wil ‘Quid pro quo’ van Apple om vergrendelde iPhones

Niet geheel onverwacht heeft de Amerikaanse President zich gemengd in de zaak van de vergrendelde iPhone van een vermeende terrorist. Eerder al had de FBI kritiek geuit op Apple vanwege in de hun ogen 'beperkte medewerking'. Trump windt zich op Twitter op omdat hij Apple telkens helpt omtrent handel maar daar niets voor terug krijgt.

Apple heeft trouwens een zeer goede reden om de iPhone van de terrorist niet te openen; ze kunnen het niet. Er zit volgens Apple geen achterdeurtje in de iPhone. Het is ook niet van plan die in te bouwen, dan zouden naast de goeden ook de slechten er gebruik van kunnen maken, zo is de gedachte. Bovendien heeft Apple al veel data overhandigd aan de Amerikaanse autoriteiten waaronder van iCloud.

Donald steekt z'n mening zoals gebruikelijk niet onder stoelen of banken en eist medewerking van Apple. "We helpen Apple telkens met HANDEL en veel meer andere dingen en toch weigeren ze telefoons van moordenaars, drugdealers en andere gewelddadige criminelen te ontgrendelen. Ze zullen een tandje moeten bijzetten..." . Het is bekend dat topman Tim Apple Cook en Trump op zakelijk gebied goed met elkaar overweg kunnen en het is onduidelijk wat deze zaak met die relatie doet.

Pensacola-schutter

De zaak draait allemaal rondom een tweetal iPhones van een Saudische Tweede Luitenant die in de VS op training was en daar drie Amerikaanse militairen doodschoot. Een iPhone 5 werd samen met een iPhone 7, die de schutter ter plekke kapot schoot, in beslag genomen. Het lukte de FBI de telefoons weliswaar te repareren (de iPhone 5 was vooraf onklaar gemaakt) maar het lukt ze niet om ze te ontgrendelen. In vorige gevallen lukte dat wel, bijvoorbeeld de iPhone 5c van de San Bernardino-schutter in 2017.

Bij Apple zijn ze achter de schermen verbaasd over hoe snel deze zaak escaleert. In een openbaar persbericht heeft Apple aangegeven alles te hebben gedaan en overhandigd waar de DOJ om gevraagd heeft. Het kraken van deze (oude) iPhones zou bovendien mogelijk moeten zijn met de hulp van gespecialiseerde bedrijven, zoals het ook in het verleden heeft gedaan. Waarom men nu niet kiest voor die route is een raadsel voor Apple.