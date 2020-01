Nu ook foto’s en specs van Huawei P40 Pro binnen

Dankzij @evleaks hebben we nu ook beeldmateriaal binnen van de Pro-uitvoering van de Huawei P40. Wie niet beter zou weten denkt te kijken naar de Galaxy S10+ van Samsung. Zo zit er voorop een dubbele selfiecam in een schermgat en is de behuizing van keramiek.

Onderstaande foto's zonder watermerk verschenen op de tijdlijn van @evleaks. Eerder al verscheen er beeldmateriaal van de Huawei P40 en deze P40 Pro lijkt daar erg op. Alleen op cameragebied zijn er de nodige veranderingen.

Zo zit er achterop een periscoop-lens en nog een tweetal extra camerasensoren waaronder een ToF-sensor voor nauwkeurige diepteherkenning. Ietwat vreemd is dat er een andere afbeelding van de Huawei P40 Pro op AndroidHeadlines verscheen met in totaal 4 camera's. Mogelijk is er naast een reguliere Pro ook een P40 Pro Premium Edition in de maak.

Tot 10x optische zoom

Omdat Huawei er een handje van heeft om lens-specificaties op de achterkant te printen weten we het verschil tussen de P40, P40 Pro en de P40 Pro Premium Edition. Die laatste twee krijgen optische zoom variërend van 5x voor de eerste en 10x voor de laatste. De reguliere P40 moet het zonder periscoop-lens doen maar beschikt wel over 3x optische zoom dankzij een lens met vaste brandpuntsafstand.

Huawei kondigt haar P-serie altijd in Parijs aan ergens in maart. Zo ook dit jaar. In de wandelgangen horen we de datum donderdag 26 maart. We gaan het zien. Wat we al wel weten is dat de Huawei P40-serie zonder voorgeïnstalleerde Google-apps komt en ook geen gebruik kan maken van Google services. Dat alles heeft te maken met het Amerikaanse handelsverbod.

