Vouwbare Motorola Razr 2019 begeeft het al na 27.000x openen

Vouwbare telefoons mogen dan wel veelbelovend zijn, de eerste generatie kampt met kinderziekte na kinderziekte. Zo ook Lenovo's poging; de Motorola Razr 2019. Tijdens de presentatie was het nog erg trots op de scharnier maar die lijkt het opvallend snel te begeven in deze test. Eén pluspunt; het scherm blijft wel heel!

Het handjevol fabrikanten dat nu toe een opvouwbare telefoon heeft uitgebracht heeft allemaal hetzelfde probleem moeten oplossen: hoe maak je een stevig genoeg scharnier dat het scherm laat buigen maar ook weer niet teveel. De Motorola Razr 2019 heeft misschien wel één van de meest innovatieve oplossingen bedacht. Die was ook wel nodig om de oude flinterdunne Razr's van vroeger tot leven te wekken.

Maar uit een test van CNET blijkt dat ook de Razr 2019 niet het eeuwige leven heeft. Alles wat beweegt kan slijten en heeft de potentie om te begeven. Het liefst wil je dus geen bewegende onderdelen maar dat is in de wereld van foldables een utopie. En jawel; het scharnier van de nieuwe Razr is dan ook het eerst wat het begeeft. In bovenstaande video blijkt dat er binnenin iets is gebroken. Het geluid tijdens sluiten en openen klinkt ook niet echt lekker. Hij sluit nog wel, zij het met moeite. Ondanks dit werkt het scherm nog wel gewoon.

Werkt nog wel

Zo erg als de problemen met de eerste Galaxy Fold van Samsung is het dus niet. Het scherm werkt en je kunt hem met wat extra kracht ook nog volledig sluiten. Het is onduidelijk bij hoeveel vouw-bewegingen het scherm de geest zou geven. Het lukt de machine die CNET gemaakt heeft voor deze test niet om het toestel goed te vouwen en dus te testen. Het scherm van de Fold begaf het uiteindelijk na 120.000 keer openen.