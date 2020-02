Samsung geeft details over 108MP camera Galaxy S20 Ultra

Als je voor het eerst hoort over de 108 megapixel camera op de Galaxy S20 Ultra dan zul je wellicht denken: heb je nou wel zoveel pixels nodig? Meer betekent bij camera's namelijk niet meteen beter. Samsung legt daarom graag wat meer uit over haar 108MP ISOCELL Bright HM1 sensor met Nonacell-technologie.

De megapixel-race ligt alweer een tijdje achter ons. Hij lijkt echter weer op te laaien nu Samsung met een 108 megapixelsensor is gekomen. Die hebben ze in de Galaxy S20 Ultra gelepeld wat resulteert in naast een enorme hoeveelheid pixels een haast onmogelijk groot camerablok achterop. Toch past Samsung die hoeveelheid pixels goed en slim toe. Net als veel andere populaire camerasensoren worden namelijk meerdere pixels gecombineerd tot 1. Pixel binning heet dat. Worden bij veel andere telefoons 4 pixels gebruikt, de S20 Ultra combineert 9 pixels tot 1.

De ISOCELL Bright HM1-camerasensor in de S20 Ultra

Resultaat is een veel betere lichtgevoeligheid. Dat is vooral in het donker nodig om goed belichte foto's te maken. Hoe groter het oppervlakte, hoe meer licht hij vangt. Als 9 pixels tot 1 gecombineerd worden kun je de volgende som maken; 108 megapixel delen door 9. Je krijgt dan effectief foto's van 12 megapixel groot. De Latijnse naam voor 9 is 'nona' en daar is dus de term Nonacell op gebaseerd. Samsung is de eerste die gebruik maakt van deze nonacell-techniek waar anderen vooral van tetracell (4 cellen) gebruikmaken.

Natuurlijke lossless zoom

Een ander voordeel van zo'n grote sensor met vele megapixels is dat je alleen al op de sensor kunt inzoomen. Voor een beetje scherpe foto heb je niet meer dan 12 megapixel nodig. Samsung houdt het veilig en pakt er 36 megapixel. Hierdoor kun je tot 3x lossless inzoomen, zonder moeilijk te doen met lenzen. Ter vergelijking; de S20 en S20+ hebben daar nog een aparte 64 megapixel telephoto-lens voor nodig. De S20 Ultra is dus oprecht een hoogstandje.

Veel vakjargon maar het komt er op neer dat je heldere foto's schiet, met meer detail en minder ruis zelfs in het donker. We wachten de testresultaten nog even af of de Samsung Galaxy S20 Ultra er met de eer vandoor gaat maar op papier ziet het er veelbelovend uit.