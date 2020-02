Opklapbare Samsung Galaxy Z Flip binnen 7,5 uur uitverkocht

Samsung had wel een succesje nodig bij haar nieuwste opvouwbare telefoon. De vorige kamptje namelijk met nogal wat tegenslag. De vooruitzichten van de Galaxy Z Flip zien er gunstig uit: de eerste lading was binnen enkele uren uitverkocht in zowel Zuid-Korea en de VS.

Dit levert altijd mooie koppen op, maar we weten natuurlijk niet precies hoeveel exemplaren Samsung beschikbaar had gesteld. Voor Zuid-Korea wordt dit aantal geschat op een magere 900 stuks. Dat is natuurlijk niet heel veel maar slechts 7,5 uur is ook niet heel lang. Vooral niet voor een toestel die los een stevige 1380 dollar moet kosten.

Ook in de VS duurde het niet lang voordat alle exemplaren van de Galaxy Z Flip verkocht waren. Op zowel Samsung's eigen website als op die van Best Buy staat het toestel op "uitverkocht". Vandaag, 14 februari 2020, werd het startsein gegeven voor de verkoop. Waarmee het lijkt dat toekomstige klanten enige tijd geduld moeten hebben voordat ze hun klappen.

Galaxy Z Flip in Nederland

De berichten die we uit Korea binnenkrijgen is dat de paarse Mirror Purple-uitvoering het meest populair is. De Z Flip is daarnaast ook verkrijgbaar in Mirror Black en Gold. In een gelimiteerde oplage komt straks ook een Thom Brown-uitvoering uit met de iconische rode, witte en blauwe strepen. In Nederland staat het toestel voorlopig nog steeds op "pre-order" voor een vanaf-prijs van 1500 euro. We gaan de komende tijd zien of dat verandert.