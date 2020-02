LG K61, K51S en K41S; instaptelefoons met 4 camera’s

Als LG niet naar het MWC kan komen dan brengt LG het MWC wel naar ons toe. In een ellenlang persbericht kondigde LG zojuist een drietal nieuwe K-serie telefoons aan. Allemaal betaalbare smartphones met tenminste 4 camera's achterop.

We zien het steeds vaker; ook goedkopere telefoons krijgen de beschikking over meerdere camera's achterop. Handig voor wanneer je de hoofdcamera wilt afwisselen met een groothoeklens, macrolens of dieptecamera. En dat zijn precies de 4 camerasensoren waarover de K61, K51S en K41S achterop over beschikken.

De LG K61 in Titanium en White

De meeste megapixels gaan naar de K61; die hoofdcamerasensor telt 48 megapixel in totaal. LG heeft duidelijk de afgelopen jaren duidelijk niet meegedaan met de megapixel-race. 48 megapixel is namelijk het meeste aantal dat we ooit in een LG-smartphone aantroffen. Ook de 32 megapixel-sensor in de K51 is een record, ook dat aantal zagen we niet eerder terug laat staan in een K-serie telefoon.

LG K61

De LG K61 is verder uitgerust met een 6,5 inch groot FullVision-scherm met Full HD+ resolutie. Het model is in de linkerbovenhoek uitgerust met een schermgat voor een 16 megapixel selfiecamera. De schermranden zijn redelijk dun gebleven, alleen onderaan zit nog een opvallend grote kin. Het model is verder voorzien van 2,3 GHz octa-core processor met 4 GB aan werkgeheugen. Achterop zit een vingerafdrukscanner met daaronder een 4000 mAh batterij. Anno 2020 zijn dat gemiddelde specificaties.

De LG K51S

K51S en K41S

Ook de LG K51S en K41S zijn uitgerust met een 6,5 inch groot scherm maar die zijn dankzij de 20:9-verhouding wat smaller. Ze zijn dankzij de HD+ resolutie ook wat minder scherp dan bij de K61. Ook de K51S heeft een schermgat terwijl de K41S nog een wat ouderwetser druppelvormige notch in het midden krijgt.

En de LG K41S

Verwacht LG's nieuwe 2020 K-serie vanaf het 2e kwartaal in de winkels. LG brengt ze eerst in Noord- en Zuid-Amerika uit waarna daarna Europa volgt. Prijzen zijn nog niet bekend gemaakt. Kleuren wel. Alle modellen komen in Titanium uit, de K61 is dan nog in White en Blue verkrijgbaar, de K51S in Pink en Blue en de K41S in Black en White.

