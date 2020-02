LG V60 ThinQ laat voor het eerst gezicht zien

Het lijkt er op dat we voor het eerst echt beeldmateriaal binnen hebben van de aankomende V60 ThinQ van LG. Het lijkt te gaan om officieel persmateriaal van hoge kwaliteit.

De LG V60 ThinQ zou eigenlijk tijdens het Mobile World Congress in Barcelona aangekondigd worden. Het Coronavirus (COVID-19) gooide roet in het eten. De grootste telecombeurs ter wereld werd geannuleerd en veel fabrikanten zullen nu op zoek moeten naar andere manieren om hun nieuwste telefoons aan te kondigen. Mogelijk wordt deze V60 ThinQ tijdens een onpersoonlijk persbericht wereldkundig gemaakt, misschien komt er nog een online webcast.

Terug naar deze V60. LG kiest wederom een conservatief ontwerp; een rechthoekig toestel met afgeronde randen. De notch is in vergelijking met de V50 ThinQ flink kleiner geworden. Of het de componenten heeft verkleind of dat het ze simpelweg heeft weggelaten is nog afwachten. De afbeelding verklapt verder de Google Assistant-knop aan de zijkant. Hiermee roep je meteen Google's digitale assistent op.

5000 mAh batterij

LG wil verder imponeren door een grote batterij toe te passen. Binnenin de LG V60 ThinQ ligt naar verluid een 5000 mAh grote accu. Als we die nu ook extra snel kunnen opladen zouden we helemaal gelukkig zijn. Binnenin worden verder een Snapdragon 865-processor met 8 GB aan RAM-geheugen verwacht. Op audio-gebied houden we rekening met 4 microfoons en de nodige Dolby-technieken. Qua kleur komt er in ieder geval een gouden uitvoering, maar houdt rekening met meer kleuren.

