TechRadar: OnePlus 8-serie komt halverwege april

Volgens bronnen dichtbij TechRadar komt OnePlus in de tweede week van april met de nieuwe OnePlus 8-serie bestaande uit een reguliere 8, een 8 Pro en een 8 Lite. Alhoewel ze schrijven dat dat eerder dan verwacht is is het precies een half jaar na de introductie van de 7T-serie. Precies op tijd en volgens schema dus.

Van de OnePlus 7T-serie werd nog een reguliere 7T, een 7T Pro en een 7T Pro McLaren Edition uitgebracht. Dit jaar houden we weliswaar ook rekening met 3 verschillende modellen maar dan wel een 8 Lite. Niet eerder bracht OnePlus een Lite-model uit; dat was ook niet nodig. Het bedrijf is juist bekend geworden als prijsvechter.

De vermeende OnePlus 8 Pro

Maar nu haar modellen door de jaren heen steeds duurder werden is er ruimte ontstaan voor een eenvoudiger en vooral goedkoper model. Of het inderdaad een Lite-uitvoering gaat uitbrengen is overigens nog maar de vraag. In de wereld van de telefonie is niets zeker totdat het is aangekondigd en in de winkels ligt.

Specificaties OnePlus 8-serie

Veel van de OnePlus 8 en 8 Pro is overigens al uitgelekt. Zo weten we hoe ze eruit gaan zien, hoe groot ze worden en welke specificaties ze meekrijgen. Zo heeft het er alle schijn van dat de OnePlus 8 de eerste OnePlus telefoons met een officieel waterdichte behuizing. Een IP-rating ontbrak voorgaande jaren. Ook klinkt draadloos laden in de wandelgangen. Een hogere verversingssnelheid van 120Hz werd al officieel door OnePlus aangekondigd en 5G-ondersteuning lijkt ook een goede kandidaat.

Bron: TechRadar

Afbeelding: @onleaks