Apple schikt in rechtszaak bewust langzamer maken iPhones

Apple heeft een schikking getroffen in een rechtszaak die aangespannen was door mensen waarvan de iPhone bewust langzamer gemaakt werd.

Het gaat om een groep Amerikanen die nu een schadevergoeding van elk 46 dollar tegemoet kunnen zien. Zij beschikten over een iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus of iPhone SE. Wie hierop iOS 10.2.1 of later draaide werd automatisch op een snelheidsverlaging getrakteerd. Volgens Apple niet om ze aan te sporen een nieuwe iPhone te kopen maar om de batterij te sparen.

Check hoe Apple met jouw batterij omgaat

Mensen met eerder genoemde iPhones zouden volgens Apple namelijk geconfronteerd kunnen worden met een spontaan uitvallende telefoon bij intensief gebruik. Om dit te voorkomen werd het apparaat bewust teruggeschroefd in snelheid. Apple voegde later de optie in iOS toe om dit gedrag aan of uit te zetten. Veel consumenten stapten inderdaad over naar een nieuwe iPhone terwijl een nieuwe batterij voldoende was. Apple zette een batterij-vervangingsprogramma op wat een groot succes werd. In 2018 verving het maar liefst 11 miljoen batterijen.

Energiebeheerfunctie uitschakelen

De schikking kost Apple 310 miljoen dollar. Apple gaf toe slecht gecommuniceerd te hebben over het bewust langzamer maken van iPhones. Iets wat al gebeurde wanneer de batterijcapaciteit onder de 80% van de fabrieksopgave uitkwam. Inmiddels kun je de 'feature' dus uitzetten onder Instellingen > Batterij en dan de energiebeheerfunctie uitschakelen. Onder Batterijconditie > Piekprestaties kun je zien of dat verstandig is en of het niet zinvoller is om bijvoorbeeld de batterij te vervangen. Voor minder dan 100 euro heb je meestal al een nieuwe batterij wat altijd nog goedkoper is dan een nieuwe iPhone.