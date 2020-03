Ook Samsung Galaxy A21 met 4 camera’s laat zich zien

Nadat we eerder al de onaangekondigde Samsung Galaxy A11 en A41 voorbij zagen komen is het nu de beurt aan de A21. En het is wederom AndroidHeadlines die er met de eer vandoor gaat.

De Samsung Galaxy A21 belooft een relatief eenvoudige telefoon te worden met achterop vier camera's. Voorop zit een Infinity-O scherm met een nog onbekende schermdiagonaal. Na jaren van het schermgat rechts te hebben geplaatst verschuift nu ook Samsung hem naar de linkerhoek.

De Galaxy A21 van Samsung

Op cameragebied schakelt Samsung er een tandje bij en plaatst maar liefst 4 verschillende camera's. Specificaties daarover heeft de bron niet maar het is veilig om aan te nemen dat het tenminste om een hoofdcamera, groothoeklens, zoom en dieptecamera gaat. Maar pin ons er niet op vast. Verder valt de dubbele LED-flitser op die voor licht kan zorgen in donkere omstandigheden. Wat we verder achterop zien is een vingerafdrukscanner. Ook bij de toekomstige Galaxy A11 zit die daar. Duurdere Samsung's hebben de vingerafdrukscanner in het scherm zitten.

Ontvang een e-mail wanneer de Galaxy A21 verkrijgbaar is E-mail

Specificaties Galaxy A21

Er lekken de laatste tijd opvallend veel instap Galaxy A-telefoons uit. We gaan er daarom vanuit dat Samsung binnenkort een lading nieuwe modellen aankondigt. De Galaxy A-serie werd in 2019 opgefrist en bestaat momenteel uit modellen met grote batterij, veel camera's en moderne schermen. En alhoewel we nog geen specificaties van deze A21 hebben gaan we er vanuit dat hij naast 4 camera's, een modern Infinity O-Display ook over een grote batterij beschikt.

(via)