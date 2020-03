Toekomstige Samsung Galaxy A41 krijgt extra camera

Samsung heeft een opvolger klaarstaan voor de Galaxy A40. Beelden van deze Galaxy A41 doken op en wijzen op een extra camera achterop met ene hoogste resolutie van 48 megapixel. De druppelvormige notch voorop is nu ingeruild voor een Infinity-U Display.

De Galaxy A-serie is de premium instapserie van Samsung. Hoe lager het getal, hoe goedkoper hij is. Verwacht dus dat de Galaxy A41 een voordelig model wordt met concurrerende prijs. Plaatjes van het toestel komen uit de koker van @onleaks die ze waarschijnlijk heeft van bronnen dichtbij de fabriek waar het toestel straks uit komt rollen.

De toekomstige Galaxy A41, nu met 3 camera's

Definitieve definitieve specificaties zijn er nog niet dus we moeten het doen van de afbeeldingen en afmetingen. Gelukkig kunnen we daar ook veel informatie uit afleiden. Zo weten we bijvoorbeeld dat het scherm tussen de 6.0 en 6.1 inch groot moet zijn. De hoofdcamera krijgt in ieder geval een 48 megapixel sensor met nog twee andere. Hoe groot die in resolutie zijn weten we niet. Het is in ieder geval wel één camera meer dan de Galaxy A40. Het toestel krijgt verder USB-C en een koptelefoonpoort. De bron meldt verder dat uit een eerdere benchmark bleek dat de A41 wordt aangedreven door de MediaTek Helio P65-processor. Nu is het nog wachten op een officieel persbericht met lanceerdatum.

