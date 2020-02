Instap HTC Wildfire R70 is eerste HTC van 2020

Het is misschien lastig voor te stellen maar HTC heeft in 2019 geen telefoons uitgebracht die hier uitkwamen. Of 2020 verandering gaat brengen is nog niet helemaal duidelijk maar er worden in ieder geval wel telefoons aangekondigd. Dit is de eerste; de Wildfire R70.

Ergens hebben we het wel met HTC te doen. Het merk was bijna eigenhandig verantwoord voor het groot worden van Windows Mobile-telefoons met pennetje. En toen kwam daar de iPhone. Het merk stapte over op Android en kwam met nog enkele goede modellen. Zelfs met de nodige innovaties waaronder dubbele camera's en stereo speakers.

De HTC Wildfire R70 in Aurora Blue

Het bleef daar echter niet trouw aan en verbeterde de camerakwaliteit niet of niet genoeg. Concurrenten gingen het Taiwanese bedrijf links en rechts voorbij en inmiddels zul het HTC nauwelijks nog in het straatbeeld aantreffen. Of deze Wildfire R70 daar verandering in gaat brengen is zeer de vraag. Het belooft in ieder geval een instapmodel te worden waarvan het nog maar de vraag is of het een wereldwijde lancering gaat krijgen.

Instap specificaties

Specificaties van de HTC Wildfire R70 luiden een 6,53 inch HD-scherm, achterop een 16+2+2 megapixel camera en binnenin een MediaTek Helio P23 processor op maximaal 2 GHz. Tot dusver weinig klachten. Die zijn er wel. Zo is het werkgeheugen van 2 GB voor hedendaagse begrippen te klein. Het kleine opslaggeheugen van 32 GB is nog te overzien omdat je dit zelf kunt uitbreiden. De batterijcapaciteit komt uit op 4000 mAh. Laatste klacht is de gekozen Android-versie. De R70 draait uit de doos Android 9 Pie dat in 2018 uitkwam. Daar maak je anno 2020 natuurlijk geen beste beurt mee.