LG kondigt V60 ThinQ aan met dubbele-scherm-accessoire aan

LG heeft via persbericht de V60 ThinQ aangekondigd. Een 5G-telefoon waarvoor een speciale accessoire op de markt komt zodat je er een extra scherm aan kunt koppelen.

Voor een vlaggenschip beschikt de V60 ThinQ over een mager aantal camera's achterop. Naast een 64 megapixel hoofdcamera vinden we er een 13 megapixel ultra-groothoeklens en een dieptecamera (ToF). Inzoomen ontbreekt dus. Op videogebied stelt het toestel niet teleur. Zo schiet je 8K-video met de LG V60 ThinQ; het is voor het eerst dat een LG-telefoon dat kan.

LG V60 ThinQ in z'n toekomstige kleuren

LG is nog één van de weinige telecomfabrikanten die telefoons met echt goede audio uitbrengt. Gelukkig stelt de V60 niet teleur. Het toestel beschikt over niet minder dan 4 microfoons om geluid van alle kanten waar te nemen. De 'Voice Bokeh' functie stelt je in staat om spraak te isoleren van de achtergrond. Iets soortgelijks zagen we eerder al bij de Galaxy Note10 met z'n 'Zoom-In Mic' functie.

LG Dual Screen

De 6,8 inch grote LG V60 ThinQ is dankzij de Snapdragon 865-processor geschikt voor 5G. We vinden er verder een 5000 mAh dikke batterij wat voor een vlaggenschip aan de grote kant is. En hoe mooi het P-OLED FullVision-scherm ook is, het hebben van een 2e scherm is altijd mooier. Net als bij z'n voorganger kun je er de LG Dual Screen bij kopen. Dit is een hoesje met aan de binnenkant een 2e scherm van eveneens 6,8 inch groot en met een 2460 bij 1080 pixels resolutie. De accessoire heeft zelf geen ingebouwde batterij dus dan klinkt de 5000 mAh al meteen een stuk minder groot.

V60 ThinQ met de LG Dual Screen

We wachten nog even af of het toestel naar Nederland komt en hoeveel hij tegen die tijd gaat kosten. Diens voorgangers zijn namelijk niet altijd hier uitgebracht.