Honor kondigt 9X Pro en View 30 Pro met Huawei AppGallery aan

Ook Huawei-zusje Honor had vandaag een productaankondiging in petto en bracht de Honor 9X Pro en View 30 Pro mee naar Barcelona. Twee telefoons zonder Google-apps maar met Huawei-diensten en apps.

Zoals gebruikelijk bij Honor hebben ze Huawei-telefoons in een eigen jasje gestoken, enkele specs aangepast en op tijd naar huis gegaan. Zo is de Honor 9X Pro een verkapte Huawei P Smart Pro met pop-up selfiecamera, 6.59 inch FullView-scherm en een 3-koppig camerasysteem met in ieder geval een 48 megapixel sensor. Wel is de processor geüpgraded naar een Kirin 810 zodat je verbeterde prestaties mag verwachten.

Nieuwe Honor-producten

De Honor 9X Pro maakt net als toekomstige Huawei-telefoons gebruik van Huawei's eigen AppGallery en Assistant. Dat is nodig omdat Huawei (en daarmee ook Honor) geen toegang meer hebben tot Google apps en diensten. De 9X Pro ligt vanaf maart in Nederland in de winkel en krijgt een adviesprijs mee van 249 euro.

Honor View 30 Pro

Bracht het ook de Honor View 30 Pro uit. Een 5G-telefoon met Matrix-camera en een Kirin 990-processor. Het toestel heeft een drievoudig SuperSensing camerasysteem bestaande uit een 40MP Sony hoofdcamera, 12MP ultra-groothoeklens met Cine-Lens voor een bioscoopervaring en een 8MP telephotocamera. De Honor View 30 Pro wordt binnenkort verwacht. Prijzen zijn nog niet bekend gemaakt.