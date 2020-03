Budget Samsung Galaxy A11 belooft flinke upgrade te worden

Samsung werkt achter de schermen hard aan een opvolger van de Galaxy A10; het instapmodel uit de A-serie. De A11 lijkt een behoorlijke upgrade te worden met meer camera's, beter scherm en hopelijk nog altijd een voordelig prijskaartje.

De Galaxy A10 is de goedkoopste Galaxy A die je kan kopen. Het is dan ook een goed verkocht model. Alle reden om aandachtig naar z'n opvolger te kijken. Als dit inderdaad de Galaxy A11 is dan krijgt hij een flinke upgrade. Achterop nu drie camera's in plaats van één, en voorop geen druppelvormige notch meer maar een high-end Infinity-O Display.

Wordt dit de Samsung Galaxy A11?

Volgens AndroidHeadlines waar beelden van het toestel voor het eerst verschenen krijgt hij een 6,2 inch groot HD+ scherm. De batterij van 5000 mAh is opvallend groot en moet naar verwachting minstens 2 dagen meegaan. De A11 lijkt aangedreven te worden door een Exynos 7-processor. Dat is een octacore processor van Samsung zelf.

Triple Camera

De drievoudige camera zal bestaan uit een 13 + 5 + 2 megapixel sensor en uitgerust met groothoeklens en dieptecamera. Ook zien we achterop een vingerafdrukscanner. Die ontbrak nog bij de oorspronkelijke A10 al had Samsung dat opgelost met de komst van de A10s. De camera voorop lijkt gebruik te maken van een 8 megapixel sensor. Wanneer we de Samsung Galaxy A11 in de winkels gaan aantreffen is onduidelijk.