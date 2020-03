Renders tonen Motorola Moto G8 Power Lite met dikke accu

Het lijkt er sterk op dat de Moto G8 Power met z'n dikke 5000 mAh batterij een broertje krijgt. Eentje met iets eenvoudiger specificaties, een (nog) voordeliger prijskaartje maar wel met dezelfde batterij uit de overige Power-familie.

De renders zijn afkomstig van Roland Quandt die bij Winfuture werkzaam is. Als we naar het plaatje kijken dan blijkt dat moederbedrijf Lenovo heeft het zichzelf niet te moeilijk heeft gemaakt. De Motorola Moto G8 Power Lite lijkt sterk op de bestaande Moto G8 Power. Een zwarte rechthoek met kin, schermgat, meerdere camera's achterop en een vingerafdrukscanner in het logo.

De Motorola Moto G8 Power Lite in het zwart

Het is inmiddels dringen geblazen in de Moto G8-serie. Zo hebben we al een Moto G8 Plus, G8 Play en G8 Power. Opvallend hieraan is dat de reguliere Moto G8 nog officieel aangekondigd moet worden. Ruimte voor een G8 Power Lite is er dus nauwelijks en het is nog de vraag of er ook daadwerkelijk behoefte voor is. De Moto G8 Power gaat straks namelijk voor 229 euro over de toonbank, beschikt eveneens over een 5000 mAh grote batterij en geldt daarmee al als zeer betaalbare midranger.