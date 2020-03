“Apple iPhone 12 Pro krijgt betere zoomcamera”

De afgelopen tijd zien we steeds betere camerazoom op telefoons. Zo introduceerde Huawei de periscooplens, zoomen veel andere telefoons al tot 10 a 20x in en overtreft Samsung alles en iedereen met een 100x Space Zoom camera. Tijd voor Apple dus om bij te benen.

Hoe de opvolger van de iPhone 11 Pro gaat heten weten we nog niet. We zeggen hier weliswaar iPhone 12 Pro maar het kan net zo goed de 'iPhone 11s Pro' worden. Erg consistent is Apple namelijk niet qua naamgeving. Veel maakt dat ook niet uit want volgens Max Weinbach weten we namelijk al wel wat meer over de toekomstige specificaties. En dan met name de camera.

Het toestel waar Apple aan werkt krijgt een opgewaardeerde 64 megapixel camera waar de iPhone 11 Pro het nog moet doen met slechts 3x 12 megapixel. Die extra pixels worden naar verluidt niet gebruikt om scherpere plaatjes te schieten maar worden vooral gebruikt om mee in te zoomen. Apple zal dus niet met lenzen inzoomen bijvoorbeeld met een periscooplens zoals Samsung doet bij de Galaxy S20 Ultra. Apple kan hierdoor niet dezelfde beeldkwaliteit garanderen maar dankzij Computational Photography, dus door slimme algoritmes en veel berekeningen, moet het wel in de buurt komen.