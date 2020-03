Motorola Moto G8 aangekondigd met close-up AI-camera

Lenovo heeft na het al eerder uitbrengen van de G8 Plus, G8 Play en G8 Power dan ook eindelijk de instap G8 aangekondigd. In vergelijking met vorig jaar zijn er wel wat gekke verschillen te melden.

Eigenlijk kun je uit onze inleiding al opmaken dat Lenovo de Moto G-serie aan het uitspreiden is. Iets wat trouwens al langer gaande is maar de G8 begint het steeds meer op te vallen. Kon het vorige G-model van alles een beetje en was hij daarmee voor het gros van de mensen geschikt, de huidige G-modellen zijn gespecialiseerd in één ding. Deze Moto G8 specialiseert zich in macrofotografie.

Achterop de Motorola Moto G8 zitten drie verschillende camera's. Het lijken er vier maar dat komt omdat ze de laser autofocus dusdanig vermomd hebben dat hij ook op een camera lijkt. De hoofdcamera blijft steken op 16 megapixel met een lichtsterke f/1.7 lens. Daarnaast is er een 8 megapixel ultra-groothoeklens met 118° beeldhoek en een 2 megapixel macro-camera waarmee je tot 5x dichtbij foto's kunt schieten. Met een minimale scherpstelafstand van 2 cm leg je hier details vast die met het menselijk oog verloren zouden zijn gegaan. Met name deze Macro Vision-camera moet de Moto G8 gaan vermarkten. Of dat gaat lukken is de vraag, ook de Motorola One Macro beschikt over een dergelijke macrocamera.

Specificaties Moto G8

Uit de overige eigenschappen proef je dat het hier om een mid-range toestel gaat, en dan ééntje aan de onderkant van de markt. Zo is een 6,4 inch Max Vision-scherm weliswaar netjes maar de HD+ resolutie is wel lager dan z'n voorganger. De gekozen processor is een bekende; de Snapdragon 665 met 4 GB vinden we ook in de Moto G Stylus en G8 Power. De 4000 mAh batterij is welk een flinke verbetering ten opzichte van de 3000 in de Moto G7. Of het genoeg is moet blijken wanneer hij in de winkel ligt. Wanneer dat is is nog onbekend.