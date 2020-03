Oppo kondigt Find X2 en X2 Pro aan voor Nederlandse markt

Oppo heeft zojuist haar Find X2-serie aangekondigd. 5G-telefoons met een premium vormgeving, extra vloeiend scherm, 5G en snel op te laden batterij. En bovendien komen de X2 en X2 Pro gewoon in Nederland uit.

De Oppo Find X2 en Find X2 Pro zijn volgens Oppo haar meest geavanceerde smartphones ooit. In de techwereld is dat echter geen noemenswaardig nieuwtje. Vooruitgang is hier het devies. Oppo's Find X2-serie beschikt over 5G-ondersteuning (wat in Nederland nog niet beschikbaar is), een 120 Hz beeldscherm en extra snel opladen dankzij 65 Watt SuperVooc 2.0.

De Oppo Find X2 series (niet op ware schaal)

Telefoonschermen worden steeds vloeiender. Dat komt door de hogere verversingssnelheid. Zat die voorheen standaard op 60 Hz, inmiddels passen bedrijven 90 en soms zelfs 120 Hz toe. Door beelden sneller te verversen ogen animaties vloeiender. Het is net als Retina-schermen voorheen alleen goed in het echt te zien maar het is wel een functie die we in 2020 vaker zullen aantreffen. Bij Oppo bijvoorbeeld want de AMOLED-schermen van zowel de Find X2 als de Find X2 Pro hebben een verversingssnelheid van 120Hz. Het persbericht maakt niet helemaal duidelijk of deze hoge snelheid altijd geldt of alleen in specifieke gevallen of bij voldoende batterij zoals veel anderen doen.

Periscooplens

We vinden verder stereo speakers met ruimtelijk Dolby Atmos-geluid en een Snapdragon 865-processor. Die laatste betekent automatisch dat hij geschikt is voor 5G mocht dat uiteindelijk hier beschikbaar komen. Achterop de X2 Serie vinden we een drietal camera's; een 48 + 13 + 12 megapixel camera voor de Find X2 en een 48 + 48 + 13 megapixel voor de Find X2 Pro. Niet alleen qua megapixel zijn er verschillen. De X2 Pro imponeert namelijk met een 13 megapixel periscooplens met 10x hybride zoom en 60x digitale zoom.

De Find X2 Pro met periscooplens en in Vegan Leather

De Oppo Find X2 met 256 GB niet uitbreidbaar opslaggeheugen ligt in Ceramic Black en Ocean Glass (blauw) vanaf 19 maart in de winkel. De adviesprijs bedraagt 999 euro. De Find X2 Pro komt uit met 512 GB opslag en in de kleuren Ceramic Black en in oranje Vegan Leather. Adviesprijs hiervan bedraagt een stevige 1199 euro.

