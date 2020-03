NL-Alert verzonden vanwege Coronavirus

Vele Nederlanders werden vanochtend opgeschrikt door een NL-Alert op hun mobiel. Hierin het verzoek om tenminste 1,5 meter afstand van elkaar te houden vanwege het Coronavirus.

NL-Alert berichten worden verstuurd door de overheid in geval van een noodsituatie. In het verleden werden NL-Alert berichten verstuurt bij branden en stormen. Nu is het vanwege een onzichtbare vijand; het Coronavirus. De overheid vraagt mensen om tenminste 1,5 meter afstand te houden en bij ziekte of verkoudheid thuis te blijven. Dit om het oprukkende virus zoveel mogelijk in te dammen.

De laatste dagen verschenen er op social media foto's en berichten van druk bezochte markten, parken en stranden. Dit tot grote ergernis van onder meer artsen en verzorgend personeel. Zij zien de drukte op de spoedeisende hulp en IC toenemen en zijn bang dat er op een gegeven moment keuzes gemaakt moeten worden tussen patiënten. Om de drukte zoveel mogelijk te spreiden is het van belang dat de uitbraak van het Coronavirus gelijkmatig loopt.

Ook de NS

Ook mensen wie de NS-app geïnstalleerd hebben ontvingen vanochtend een notificatie. De NS doet de oproep aan reizigers om alleen de trein bij spoedgevallen te nemen, bijvoorbeeld voor mensen die vanwege een cruciaal beroep naar het werk moeten. Dagmensen worden gevraagd thuis te blijven.

Foto: @JeannekeSchuck