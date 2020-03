Samsung Galaxy A31 is nieuw premium instapmodel

Samsung heeft een nieuw voordelig instapmodel in de Galaxy A-serie; de A31. Een toestel met een groots 6,4 inch scherm met keurige Full HD+ resolutie en een dikke ingebouwde 5000 mAh batterij. Ander verbeterpunt is viervoudige camera achterop; 1 meer dan z'n voorganger.

De Galaxy A31 is alweer het derde Galaxy A-model dat Samsung dit jaar aankondigt. Wat ons betreft is het ook de meest interessante. Zo is weliswaar het schermformaat van 6,4 inch gelijk gebleven, de resolutie is er flink op vooruitgegaan. Van HD naar Full HD waardoor beelden stukken scherper zijn.

De Galaxy A31 in al z'n kleuren

Het gaat verder om een Super AMOLED-paneel voor heldere en felle kleuren. Bovenin zit een U-vormige notch voor de 20 megapixel camera. Dat is een upgrade ten opzichte van vorig jaar maar helaas geldt dat niet voor de lens. Die gaat van f/2.0 naar f/2.2 waardoor hij iets minder lichtgevoelig is dan voorheen. Mogelijk wordt dat gecompenseerd door de grotere camerasensor. Ook achterop vindt een verhoging van resolutie plaats. Daar telt de hoofdcamera nu 48 megapixels. Er is verder een 8 megapixel ultra-groothoekcamera, 5 megapixel dieptecamera en een 5 megapixel macrocamera. Opgeteld kom je dan uit op 4 verschillende camera's; 1 meer dan de A30s van vorig jaar.

Galaxy A31 batterij

Maar wat ons betreft is de beste verbetering aan de A31 de batterij. Daar stijgt de capaciteit van 4000 naar 5000 mAh. Er is snelladen tot 15 Watt. Samsung schrijft in de specificaties dat er modellen komen met 4 GB werkgeheugen + 64 GB opslag en 6 GB met 128 GB. Qua opslaggeheugen is dat een verdubbeling. Vorig jaar nog begon hij met 'slechts' 32 GB. Geheugen bijprikken kan altijd nog tot maar liefst 512 GB. Prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekend gemaakt. Wel het toekomstig kleurenpalet; Prism Crush Black, Prism Crush Blue, Prism Crush Red en Prism Crush White.