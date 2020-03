Volledige details Huawei P40 (Pro) vroegtijdig op straat

Met nog maar een paar dagen te gaan voordat Huawei de P40 en P40 Pro aankondigt liggen alle details van beide telefoons nu al op straat. Een paar dingen worden duidelijk; de Chinezen zetten flink in op 5G en op camera-specs. En ondanks de dunne schermranden wordt niet alle schermoppervlakte even zinvol benut.

Beelden van de Huawei P40 en Huawei P40 Pro verschenen bij de buren van WinFuture. Het lijkt te gaan om de officiële renders die vlak na de presentatie vrijgegeven worden. Beide telefoons draaien Android 10 maar ondersteunen maar komen zonder Google-diensten. In de plaats daarvan zul je het met Huawei's eigen AppGallery moeten doen. Ideaal is dat niet, werkbaar (met wat omwegen) wel.

De Huawei P40 en P40 Pro

Aanvoerder van de serie is deze P40. Met een 6,1 inch scherm is hij relatief compact. Het gaat om een plat AMOLED-paneel met Full HD+ resolutie al gaat de aandacht vooral uit naar de grote uitsparing voor de selfiecam. Die is nodig voor de 32 megapixel selfiecamera met aparte dieptecamera. Achterop vinden we een 50MP hoofdcamera, 16MP ultra-groothoekcamera en 8 megapixel telephotocamera om mee te zoomen. Beide telefoons maken gebruik van de Kirin 990 processor met 5G-ondersteuning.

Huawei P40 Pro

De P40 Pro komt met een 6,58 inch scherm met een wat eigenaardige afronding bij de hoeken. Hier volgt het scherm niet dezelfde contourlijn als het toestel. Ook opvallend; de nog grotere uitsparing voor de dubbele selfiecamera. Hierdoor blijft er grofweg maar 2/3e aan ruimte over van de statusbalk bovenin.

Wel erg grote notch

Bij de Huawei P40 Pro zit niet alleen een dubbele selfiecamera, je vindt er ook een infrarood sensor voor betrouwbare gezichtsontgrendeling. Achterop krijgt de Pro een vierkoppig camerasysteem met 50MP UltraVision hoofdcamera en SuperSensing camera met 50x zoom. Die laatste camera maakt gebruik van een periscooplens waarmee zonder kwaliteitsverlies ingezoomd kan worden.

Huawei P40 lancering

Prijzen van de Huawei P40 begint bij 799 euro terwijl de P40 Pro 999 euro moet kosten. Beschikbare kleuren zijn zwart, goud en zilver. Huawei kondigt beide modellen aan tijdens op donderdag 26 maart. Je kunt zelf intunen op dit live persevenement om 14:00.

