Evan Blass lekt volledige Huawei P40 lineup

Waar zouden we zijn zonder Evan Blass? Waarschijnlijk ook gewoon thuis maar dan wel zonder informatie over aankomende telefoons. Van de Huawei P40-serie bijvoorbeeld. Zojuist plaatste hij een waaier van de volledige lineup geplaatst.

De officiële lancering van de Huawei P40 staat vooralsnog gepland voor 26 maart. Het gaat naar verluidt om een online event dus we hebben goede hoop dat dat doorgaat. We hoeven echter niet meer tot die tijd te wachten op officiële persplaatjes. Evan Blass publiceerde namelijk zojuist onderstaande afbeelding van de volledige line-up.

Het is misschien niet meteen duidelijk maar het gaat hier om de P40, P40 Pro en P40 Pro PE (Premium Edition) in alle kleuruitvoeringen. De eerder aangekondigde P40 Lite staat niet op dit familieportret en ligt zelfs al in sommige landen in de winkels.

P40 specificaties

Nu we weten hoe de P40-serie eruit gaat zien wordt het tijd voor wat specificaties. De Huawei P40 zal worden uitgerust met achterop een drietal camera's waaronder een 52MP hoofdcamera, 40MP ultra-groothoekcamera en een telezoomcamera met 3x optische zoom. Hoe groot die laatste sensor is weten we (nog) niet. De Huawei P40 Pro krijgt er een dieptecamera bij en heeft in plaats van 3x optische zoom een periscooplens met 5x zoom. De P40 Pro PE heeft zelfs 5 camera's al is onduidelijk waarvoor die laatste precies is.

#VisionaryPhotography

Het moge duidelijk zijn dat Huawei met de P40 zich voornamelijk op fotografie richt. Dat blijkt ook wel uit de hashtag die ze zelf gebruiken; #VisionaryPhotography. Zoals gezegd wordt de P40-serie op 26 maart verwacht via een online te bekijken event. De modellen zullen zonder Google diensten uitkomen en in de plaats daarvan gebruikmaken van Huawei's eigen AppGallery.

Ontvang een e-mail wanneer de P40 verkrijgbaar is E-mail

Ontvang een e-mail wanneer de P40 Pro verkrijgbaar is E-mail

(via)