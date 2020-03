Met deze 3 tablets houd je de kinderen de komende 3 weken zoet

Als gevolg van het Coronavirus zijn de scholen en de kinderopvang de komende 3 weken gesloten. Gezellig zo de kinderen thuis maar na een paar dagen slaat de verveling toe. Een tablet kan dan uitkomst bieden. Wij zetten de 3 beste op een rij en geven tips over educatieve apps en spellen.

Pedagogisch mag het dan niet helemaal verantwoord zijn, maar met matig gebruik is een tablet een welkome afleiding. Bovendien zijn er ook best educatieve spelletjes mee te doen waarover we later meer tips geven. Eerst heb je gewoon een tablet nodig.

1. iPad mini

Met stip op nummer staat dan natuurlijk de iPad van Apple. De iPad mini 2019 WiFi om precies te zijn. Met een vanaf-prijs van 430 euro is dit niet de goedkoopste iPad maar wel één met minimaal 64 GB aan opslaggeheugen.

De iPad mini is tevens de krachtigste tablet in onze lijst

De iPad 2019 WiFi bijvoorbeeld is weliswaar goedkoper maar begint bij slechts 32 GB aan opslag wat al snel te weinig is. Geheugen bijplaatsen kan niet en een nieuwe iPad kopen is dan het enige alternatief. Dan is het hebben van dubbel zoveel geheugen voor apps, foto's en video's wel handig om te hebben. Bijkomend voordeel van deze iPad mini; het kleine scherm is ideaal voor de wat kleinere kinderhanden maar je haalt toch een volwaardige iPad in huis.

2. Samsung Galaxy Tab A 10.1

Wie toch iets groter wil hebben raden we de Galaxy Tab A 10.1 (2019) aan. Met een 10,1 inch groot scherm heb je flink wat meer schermoppervlakte. Maar door de dunne schermranden is de tablet zelf niet overdreven groot. Samsung biedt de Tab A 10.1 aan met 32 en 64 GB aan opslag. Ons advies hier is ook; ga voor de 64 GB. Geheugen bij Samsung is vele malen goedkoper dan bij Apple waardoor het totaalbedrag van 299 euro nog best meevalt.

De Tab A 10.1 draait Android waardoor het aanbod van apps lekker groot is. Bovendien kun je in deze tablet een simkaart stoppen zodat je ook onderweg kunt internetten. De metalen behuizing is lekker stevig en kan dus tegen een stootje en er zitten dubbele speakers op zodat filmpjes van Buurman en Buurman of Bumba in stereo door de woonkamer klinken. Samsung's tablet komt met Kids Home waar je als ouder toestemming voor bepaalde apps kunt geven en de speeltijd in de gaten kunt houden.

3. Huawei MediaPad T3

Voor weinig geld een tablet in huis halen om wat filmpjes te kunnen afspelen? Overweeg dan deze MediaPad T3 van Huawei. Hij draait gewoon Android en kost slechts 89,99 euro. Hij beschikt over een 7 inch groot scherm wat groot genoeg is om de avonturen van Brandweerman Sam mee te volgen. Het draaien van apps wordt hem trouwens al wel snel te veel dus veel meer dan YouTube en Netflix raden we niet aan.

Educatieve spellen voor de kinderen

Een tablet kun je weliswaar gebruiken voor het maken van huiswerk, opzoeken van informatie of bekijken van filmpjes. Er zijn ook tal van educatieve apps en spellen te vinden. De Consumentenbond heeft een pagina met apps voor de leeftijdscategoriën 2-4 jaar, 4-6 jaar en 6-8 jaar. Een goede tip die ze geven is om te kijken naar de PEGI-score. Met pictogrammen geeft deze organisatie ouders advies over spellen en apps.

Een andere tip voor kleuters uit groep 1 en 2 zijn de digitale prentenboeken van Bereslim. Hiermee leren kinderen gemiddeld 5 a 6 nieuwe woorden per dag. Speciaal voor de Corona-thuiszitters hebben zij de deuren gratis geopend op next.bereslim.nl/bieb/login (gebruikersnaam: bereslim100943 wachtwoord: Bieb2020).