Specificaties en foto's van high-end Motorola Edge verschenen

Lenovo bereidt een nieuwe Motorola vlaggenschipserie voor genaamd Edge. Deze zal bestaan uit tenminste deze Edge als de Edge+. Beelden en specs van die eerste kunnen we nu aan je tonen.

Motorola was ooit een merk die moeiteloos meestreed met de grote jongens. De laatste jaren is een high-end vlaggenschip met Motorola echter ver te zoeken. Het is voornamelijk mid-range en premium modellen maar de echte vlaggenschepen ontbreken. Dat gaat echter spoedig veranderen. In alle stilte bereidt het bedrijf een nieuwe generatie premium vlaggenschepen voor onder de naam 'Edge'.

De toekomstige Motorola Edge

Die naam is niet toevallig gekozen zo blijkt uit deze verschenen foto's. Het scherm is namelijk net als de vroege Edge-modellen van Samsung afgerond aan de zijkanten. Het lijkt verder om een relatief smal scherm te gaan (of langgerekt) met een bescheiden Full HD+ resolutie maar wel met een hoge 90Hz verversingssnelheid. Het scherm van deze Motorola Edge meet een indrukwekkende 6,67 inch groot maar met een verwachte 21:9 schermverhouding hoeft dat niet meteen te betekenen dat hij overdreven groot is.

Triple Camera setup

Er zouden achterop drie camera's zitten met een 64, 16 en 8 megapixel. Deze sensoren worden gebruikt voor respectievelijk de hoofdcamera, ultragroothoekcamera en de telephotocamera. Voorop zou achter een schermgat een 25 megapixel selfieschieter te vinden zijn. Vlaggenschip of niet, de Motorola Edge beschikt gewoon nog over een 3.5mm audio-ingang. Die poort werd de afgelopen jaren door veel fabrikanten in de steek gelaten.

High-end of niet, de Motorola Edge maakt gebruik van een mid-range processor. Lenovo zou gekozen hebben voor de Snapdragon 765; op papier weliswaar een keurige SoC maar in de praktijk kan hij niet op tegen de zwaargewichten uit de Snapdragon 8xx-reeks. Gecombineerd met 6 GB aan werkgeheugen en een 4500 mAh batterij moet dit voor het overgrote deel van de mensen voldoende zijn om als dagelijkse telefoon te gebruiken.

