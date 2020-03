Samsung onthult zonder bombarie instap Galaxy A11

Je zou het door al het Coronanieuws vergeten maar er worden ook nog gewoon mobiele telefoons aangekondigd. Al gaat dat niet altijd met veel vuurwerk zoals deze Galaxy A11 bewijst. Een instaptelefoon met grote batterij maar kleine prijs.

Een persbericht kon er zelfs niet vanaf, zo goedkoop moet de Galaxy A11 worden. Alhoewel we nog geen definitieve prijzen weten gaan we daar tenminste wel vanuit. Immers, de Galaxy A10 was ook een goedkope smartphone. Ondanks die lage prijs wordt deze A11 wel uitgerust met groot 6,4 inch scherm dat ondanks de TFT-techniek zelfs voorzien is van een schermgat in de hoek.

De Samsung Galaxy A11 in het rood, blauw, wit en zwart

Een echt Infinity O-Display dus dat je ook op de (veel) duurdere topmodellen aantreft. Wat de Samsung Galaxy A11 ook gemeen heeft met duurdere vlaggenschepen is de hoeveelheid camera's. Achterop vinden we er 3; een 13 megapixel hoofdcamera, 5 megapixel ultragroothoekcamera en een 2 megapixel dieptecamera. Voorop zit een 8 megapixel camera met redelijk lichtsterke f/2.0 lens. De batterij is met een capaciteit van 4000 mAh aan de keurige kant en er is zelfs 15 Watt snelladen aanwezig. In dit prijssegment is dat niet een vaak geziene eigenschap. Er is verder een vingerafdrukscanner maar gezichtsontgrendeling werkt ook.

Ontvang een e-mail wanneer de Galaxy A11 verkrijgbaar is E-mail

Verwacht de A11 in de kleuren zwart, wit, blauw en rood op een nog aan te kondigen tijdstip en voor een nog bekend te maken prijs.