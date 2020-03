Huawei: vouwbare Mate Xs vanaf 14 april verkrijgbaar

Huawei maakt bekend dat de Mate Xs vanaf 14 april in Nederland verkrijgbaar zal zijn. Het is alweer het bedrijfs tweede opvouwbare toestel al gaat het wel om een evolutionaire doorontwikkeling van de eerste Mate X.

De Huawei Mate Xs richt zich met een adviesprijs van 2.499 euro duidelijk niet op een breed publiek. Nu is vrijwel iedere opvouwbare telefoon momenteel erg aan de prijs. Het voordeligst hierin is nog de Samsung Galaxy Z Flip al is die met een vanaf-prijs van 1489 euro ook niet bepaald goedkoop. Die hoge prijs is echter verklaarbaar; het gaat hier om een totaal nieuwe productcategorie met nieuwe componenten.

Hopelijk zakt de prijs de komende jaren waardoor dit soort producten voor een breder publiek bereikbaar wordt. Die kunnen zich dan verheugen op uitklapbare schermen zoals op deze Mate Xs. Die kent een best unieke vormgeving want het scherm zit aan de buitenkant in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Galaxy Fold van Samsung die juist aan de binnenkant zit. Zo heb je altijd wel een scherm naar je toe gericht. Afhankelijk van of hij ingeklapt is meet die 6,38 inch (achterkant), 6,6 inch (voorkant) en maar liefst 8 inch helemaal opengevouwen. Dat is het formaat van een tablet maar dan in een mobiele telefoon.

Verbeteringen

Verbeteringen voerde Huawei met name door aan de gebruikte materialen. Het toestel is nu steviger onder andere door het gebruik van vloeibaar metaal van zirkonium. Ook het scherm kreeg een extra beschermingslaag waarmee het langer mee moet gaan. Op specificatiegebied is er weinig veranderd. Alleen de batterijcapaciteit is iets groter om op 4500 mAh uit te komen. Op cameragebied vinden we dus dezelfde SuperSensing Leica Quad Camera met 40MP hoofdcamera, 16MP ultragroothoekcamera, 8MP telelenscamera en een aparte 3D-dieptesensor.

Apps downloaden uit de AppGallery

Geen Google maar AppGallery

Vanwege de lopende handelsoorlog met de VS wordt de Xs niet met Google-apps geleverd. Het toestel draait wel 'gewoon' Android, wat ook van Google is, maar apps zoals YouTube, Gmail en de Play Store zul je er niet op aantreffen. Huawei heeft hiervoor alternatieven gebouwd die je kunt downloaden in de AppGallery. Dat is Huawei's eigen app store en moet een soortgelijke ervaringen bieden. Daar heeft Huawei zoveel vertrouwen in dat het sinds kort haar telefoons hier zelfs zonder Google diensten durft uit te brengen.

Exclusief bij MediaMarkt

De Huawei Mate Xs ligt vanaf 14 april exclusief bij MediaMarkt in de schappen voor een prijs van 2499 euro. Wil je hem eerst vast kunnen houden dan kan dat alleen bij de fysieke MediaMarkt-winkel in de Amsterdam Arena, Rotterdam The Corner, Utrecht Hoog Catharijne, Den Haag en in Breda.