Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra vanaf vandaag verkrijgbaar

Het is vandaag vrijdag de 13e. Die dag mag dan wat ongelukkig gekozen zijn maar de langverwachte Samsung Galaxy S20-serie ligt vanaf nu in de winkels. Het gaat om de S20, S20+ en S20 Ultra. Van die eerste 2 is zowel een 4G als 5G-uitvoering beschikbaar. Welke jij moet hebben leggen we hier uit.

Bestond Samsung's vlaggenschip-serie vroeger uit slechts één model, de S20-serie bestaat uit in totaal 5 verschillende telefoons. Dat kan wat verwarrend zijn. Dat heeft alles te maken met de komst van 5G. Van zowel de S20 als de S20+ brengt Samsung een 4G als een 5G-variant uit. Nu is 5G in Nederland nog niet beschikbaar dus zou je zeggen; ga voor de 4G versie. Maar zo eenvoudig is dat niet.

De S20-familie bestaande uit de S20, S20+ en S20 Ultra

Want de 4G-uitvoeringen zijn wat lastiger verkrijgbaar. Zo is de S20 met 4G los weliswaar 100 euro goedkoper in aanschaf, in combinatie met abonnement kan hij duurder zijn omdat niet iedere webshop hem heeft. Vergelijk dus altijd de prijzen van de S20 4G met die van de S20 5G. Uiteindelijk gaat het om hetzelfde toestel behalve dat je met de één straks kunt 5G-en en met de andere niet. Voor de S20+ wordt de keuze als iets makkelijker.

Samsung Galaxy S20+

Zo is het aanbod van de S20+ met 4G zo schaars dat je hem hier niet eens in combinatie met abonnement kunt krijgen. Door het gebrek aan concurrentie is hij los zelfs duurder dan de S20+ met 5G. Ons advies; kijk alleen bij de Samsung Galaxy S20+ 5G.

Blijft over de Samsung Galaxy S20 Ultra. Daar is de keuze voor ons gemaakt. Een uitvoering met 4G wordt niet verkocht dus je krijgt automatisch de versie met 5G. Dat verschil in keuze heeft z'n weerslag op de prijs; hij is meteen de duurste van de S20-serie.

Nieuw camerasysteem

Samsung zet met de S20-serie vooral in op het nieuwe camera-systeem. Door het toepassen van meer en grotere sensoren worden nieuwe toepassingen mogelijk. Denk aan de S20 Ultra met z'n grote 108 megapixel sensor. Hiermee kun je nu tot 100x digitaal inzoomen. We betwijfelen of je Space Zoom in de praktijk nu zo vaak zult toepassen maar het zet de concurrentie wel op scherp. De 10x optische zoom zul je wat dat betreft vaker gebruiken omdat hij zonder kwaliteitsverlies komt. En 10x optisch inzoomen is nog altijd meer dan veel concurrenten.

Alle S20-modellen beschikken verder over 8K-video en de modellen met 5G maken ze extra geschikt voor de toekomst. Als je van plan was om tenminste 2 jaar met je mobiele telefoon te doen dan weet je dat je tegen die tijd tenminste klaar bent voor het nieuwe 5G-netwerk.