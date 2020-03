Providers sporen klanten via melding aan thuis te blijven

Over de hele wereld stromen meldingen binnen van een nieuw type waarschuwing op mobiele telefoons. In de statusbalk bovenin staat bij enkelen nu #StayHome; een waarschuwing om thuis te blijven vanwege het Coronavirus.

Het lijkt er op dat sommige telecomproviders hun netwerknaam die je normaliter bovenaan in beeld ziet hebben aangepast. Sommigen zoals het Duitse Vodafone hebben hier #StayHome aan toegevoegd. Veel jongeren maken nu melding hiervan op social media. Het was met name deze doelgroep die de laatste tijd de ernst van het Coronavirus onderschatte.

Mobile phone operators in Germany show a #stayhome message when users switch off WiFi #coronavirus



ht Jannis Korner pic.twitter.com/IR197yCmvw — Matt Navarra ? (@MattNavarra) March 24, 2020

Veel medewerkers werken momenteel thuis vanwege het Coronavirus. Voor jongeren geldt weliswaar dat scholen en hun bijbaantje gesloten zijn maar veel trekken er nog wel op uit. Naar het park of strand bijvoorbeeld waarmee ze de regel om tenminste 1,5 meter afstand te houden niet altijd naleven en kans lopen zichzelf en anderen te infecteren. Of er een samenwerking is tussen telecomproviders en de autoriteiten is onduidelijk maar bekend is wel dat gebruikers van over de hele wereld de melding in beeld krijgen.

#StayHome

Bij sommige telefoons zoals de iPhone is de netwerknaam (en dus de #StayHome-melding) alleen te zien wanneer WiFi is uitgeschakeld. Dit is dan ook precies wanneer ze buiten zijn en gewaarschuwd moeten worden. De campagne lijkt dus bijzonder effectief. In Nederland zijn voor zover nog geen meldingen bekend, die zijn er wel in landen zoals Duitsland, Frankrijk, India en Turkije. Heb jij ook een melding in beeld? Maak een screenshot en deel hem met ons hier beneden in de comments.