Huawei kondigt P40-serie aan met Triple, Quad en Penta-camera

Huawei heeft de P40-serie aangekondigd bestaande uit P40 met Triple, P40 Pro met Quad en P40 Pro+ met Penta-camera. Alle drie toestellen krijgen een grotere camerasensor van 1/1.28 inch. Dat is groter dan bij de concurrentie waardoor hij lichtgevoeliger is. Ideaal voor 's avonds.

Huawei zet met haar telefoons altijd al in op fotografie maar liep de laatste tijd weer wat achter. Met de P40-serie zoekt het overduidelijk weer toenadering en overtreft het op punten de concurrentie. De serie bestaat uit de P40, P40 Pro en de P40 Pro+. Zoals verwacht vind je de meest uitgebreide camerafuncties bij het laatste model.

De Huawei P40 is uitgerust met een drievoudige camera bestaande uit 16MP groothoek, 50MP ultra-groothoek en 8MP telephoto met 3x optische zoom. Het camerasysteem van de P40 Pro bestaat uit een 40MP groothoek, 50MP ultra-groothoek, 12MP telephoto met 5x optische zoom en een ToF-dieptecamera. De P40 Pro+ overtreft alles en iedereen met een 5-koppig camera bestaande uit 40MP groothoek, 50MP ultra-groothoek, 8MP telephoto met 3x mid-range optische zoom, secundaire 8MP telephoto met long-range 10x optische zoom en tot slot een ToF-dieptecamera. Ook beschikt de P40 Pro+ over een 8-kanaals kleurentemperatuursensor voor het nauwkeuriger vastleggen van kleuren.

1/1.28 inch grote RYYB-sensor

De RYYB-sensor die Huawei toepast heeft een formaat van 1/1.28 inch wat groter is dan de 1/1.33 inch van de vorige kampioen; de Samsung Galaxy S20 Ultra. Een grotere sensor betekent een betere lichtopbrengst. Huawei heeft ook geïnvesteerd in betere software. Google en Apple investeren al jaren in Computational Photography waarbij meerdere beelden gecombineerd worden in één super afbeelding. Huawei kopieert dit trucje en noemt het XD Fusion Engine. Daar houdt het niet op, de P40-serie kent ook Golden Snap, Remove Passersby en Remove Reflection. Die eerste kiest zelf het beste moment om een foto te schieten, de tweede verwijdert omstanders uit een portretfoto en met die laatste kun je je eigen reflectie verwijderen bijvoorbeeld als je iets door het glas fotografeert.

Wederom geen Google-diensten

De P40-serie krijgt een verbeterde selfiecamera van 32MP die vergezeld wordt door een Infrarood-dieptecamera. Deze combinatie stelt je in staat om verbeterde portretfoto's te maken met onscherpe achtergronden. Je kunt er nu selfie-video's tot maar liefst 4K mee schieten. Huawei belooft verder draadloos laden tot 40 Watt, een persoonlijke assistent genaamd Celia en de vernieuwde EMUI-versie 10.1. Wat ontbreekt zijn Google-apps en -diensten. Huawei denkt met haar eigen AppGallery voldoende alternatieven te kunnen bieden.

