Tijdelijk lagere beeldkwaliteit YouTube en Netflix vanwege Corona-drukte

Zowel YouTube als Netflix gaan in Europa de videokwaliteit verlagen om drukte op het netwerk te voorkomen. Dit doen beide bedrijven op verzoek van de Europese Commissie die vreesde dat het internetverkeer overbelast raakte.

De belasting van het internetverkeer in Europa is enorm toegenomen nu veel landen hun inwoners opgeroepen hebben om zoveel mogelijk thuis te werken. Google en Netflix hebben gehoor gegeven aan de oproep van de Europese Commissie en hebben hun videostreams in kwaliteit omlaag geschroefd naar Standard Definition (SD). Videobeelden kunnen hierdoor minder scherp zijn dan je gewend bent.

Netflix voorlopig in lagere kwaliteit

Netflix houdt de maatregel tenminste 30 dagen in stand. Hoe lang YouTube beelden in lagere kwaliteit uitzend is onduidelijk. Wel is het bij YouTube mogelijk om handmatig voor een hogere beeldkwaliteit te kiezen. De videostreams van diensten zoals Netflix en YouTube zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het dagelijks internetverkeer. Het verlagen van de zogenoemde bitrate is een snelle en eenvoudige mogelijkheid om verlichting te geven.

Corona piek

Veel telecomproviders berichtte al pieken in de netwerkbelasting nu veel medewerkers noodgedwongen thuis werken. Of er de komende tijd nog aanvullende maatregelen nodig zijn is onduidelijk. Eerder gaf Thierry Breton, de Europees Commissaris voor de Interne Markt, het nog niet nodig te vinden om de beeldkwaliteit van videodiensten te verlagen dus alles is mogelijk.

Via 1, 2

Foto: orangefan_2011 (cc)