Nokia breidt portfolio uit met Nokia 8.3 5G, 5.3 en 1.3

HMD Global, de maker van Nokia smartphone, heeft in één klap 4 nieuwe telefoons aangekondigd. Het gaat om haar allereerste 5G-telefoon, een mid-ranger, een instapper en een remake van een oud model. Met andere woorden; voor ieder wat wils.

Eigenlijk had HMD Global onderstaande telefoons tijdens het Mobile World Congress eind februari willen aankondigen. Het Coronavirus bepaalde anders en dus zien we dit viertal nu als persbericht aangekondigd worden. Het is hoe het is. Aanvoerder van het kwartet is de Nokia 8.3 5G; het allereerste 5G-toestel van de Finnen.

Nokia's eerste 5G-telefoon; de 8.3 5G in de kleur Polar Night

Om 5G mogelijk te maken maakt de 8.3 gebruik van Qualcomm's Snapdragon 765G platform. Dat is niet de meest uitgebreide chipset van de Amerikanen maar wel een zeer geschikte voor alledaags gebruik. Mooie aan deze chipset is dat hij vele 5G-frequenties ondersteunt variërend van 600 MHz tot 3,8 GHz ondersteunt. Omdat we nog niet 100% zeker weten met welke frequenties wij precies gaan werken is hij hierdoor redelijk toekomstbestendig.

Zeiss, OZO

Op cameragebied krijgt de 8.3 5G de beschikking over een 4 tal camera's onder de PureView-naam. Het gaat om een 64MP hoofdcamera voor lekker veel detail, een 12MP camera met ultra-groothoeklens en een tweetal camera's met 2MP sensor. Die ene is voor diepte en die andere voor macro (close-ups). De lenzen zijn afkomstig van Zeiss. Video's schiet je ook nog in het donker dankzij de grotere pixels en geluid moet levensecht opgenomen worden dankzij de 360° microfoons met OZO-geluid.

Formaat Nokia 8.3 5G

Zoals gebruikelijk draait deze Nokia 8.3 5G, evenals de Nokia 5.3 onder Android One waarbij je gegarandeerd bent van 2 jaar lang upgrades en 3 jaar lang maandelijkse updates. De 8.3 5G is Nokia's eerste telefoon met een zogenaamd schermgat. Die zit links in de bovenhoek. Dat scherm trouwens is echt immens. HMD Global vond het nodig een 6,81 inch groot exemplaar toe te passen. Het toestel is met z'n 171,9 millimeter vele malen langer dan de grootste Galaxy Note van Samsung. Ander nadeel van het scherm; er zit geen vingerafdrukherkenning in. Die plaatst Nokia in de powerknop aan de zijkant.

Nokia 5.3 in Cyan, Charcoal en Sand

Nokia 5.3

Voor wie ook een viervoudig camerasysteem wil maar daar iets minder voor wil betalen is daar de Nokia 5.3. Een middenmotor met 6,55 inch groot scherm en achterop een 13 megapixel hoofdcamera, 5 megapixel ultragroothoekcamera, 2 megapixel dieptecamera en 2 megapixel macrocamera. Qua functionaliteit dus gelijk aan de uitgebreidere 8.3 5G. Hier geen schermgat maar een notch. Het geheel wordt aangedreven door een Snapdragon 655 3, 4 of 6 GB aan werkgeheugen en 4000 mAh batterij. Welke uitvoering wie precies krijgt is nog onduidelijk.

De eenvoudige Nokia 1.3

Nokia 1.3

Voor de kleine portemonnee is daar de Nokia 1.3. Een instapper met Android Go waardoor hij met lichte specificaties toch reguliere prestaties moet neerzetten. Denk aan een Qualcomm 215-processor met 1 GB aan werkgeheugen. Het opslaggeheugen van 16 GB is dan wel netjes in deze prijscategorie. Het scherm meet 5,71 inch groot en achterop vinden we een 8 megapixel camera met weinig-licht-verbetering. Voorop zit een 5 megapixel camera in het scherm. De batterij is met 3000 mAh nog niet eens zo heel gek en hij is bovendien uitneembaar ook.

Nokia 5310

Geheel in lijn met vorige jaren kondigde HMD Global ook een remake aan van een oude klassieker. In dit geval de 5310 XpressMusic uit 2007. Knap is echter dat het HMD Global gelukt is om lagere specificaties toe te passen dan 13 jaar geleden. De VGA cameraresolutie is flink lager en zelfs het opslaggeheugen is gehalveerd om op 16 MB uit te komen.

Voor wie terug verlangt naar vroeger; de 5310

Wel krijg je ditmaal naar voren gerichte stereo speakers. Wat gebleven is zijn de muziekknoppen aan de zijkant, de ingebouwde FM-radio en het overgrote plastic ontwerp. Prijzen voor de 5310 beginnen bij 39 euro wat gelet op de eerder genoemde specs ook meer dan genoeg is. De Nokia 8.3 5G gaat 599 euro kosten, de Nokia 5.3 moet 199 euro kosten en de prijs van de Nokia 1.3 begint bij 99 euro. Alle genoemde toestellen liggen in maart of april in de winkels.

