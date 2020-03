Samsung Japan kondigt ‘gemiddelde’ Galaxy A41 aan

Samsung heeft de Galaxy A41 officieel aangekondigd; een mid-range telefoon met drievoudige camera, 6.1 inch scherm en waterdichte behuizing. Het enige jammer aan het toestel is dat hij voorlopig alleen voor de Japanse markt is aangekondigd.

En daarmee wordt het dus nog even wachten voordat de Galaxy A40 hier een opvolger krijgt. Gelet op de specificaties van de A41 zou dat best welkom zijn. Het schermformaat wordt namelijk vergroot naar 6,1 inch, er komt achterop een extra camera bij en de behuizing is vanaf nu IP68 waterdicht.

De Galaxy A41 van Samsung

Dat zijn niet de enige eigenschappen. Zo kent de Galaxy A41 een 3500 mAh batterij met de mogelijkheid om tot 15 Watt snel te laden. Er is een octa-core processor met 4 GB aan werkgeheugen en 64 GB opslaggeheugen. De hoofdcamera is er één van 48 megapixel, er is een 123° ultra-groothoeklens en er is nog een dieptecamera aanwezig. Het Super AMOLED-scherm voorop kent een kleine inkeping voor de selfiecamera. Al met al kent het toestel een keurige scherm-behuizing-verhouding van 89%.

Samsung Galaxy A41 in Nederland

Samsung kondigde de Galaxy A41 exclusief aan voor NTT DOCOMO; een Japanse provider. Het is nog onduidelijk of Samsung plannen heeft het toestel ook buiten Japan te verkopen. Dat ligt wel voor de hand want diens voorganger de A40 werd ook wereldwijd verkocht. Prijzen van het nieuwe mid-range toestel hebben we nog niet, kleuren wel. Verwacht hem in het wit, zwart en blauw.