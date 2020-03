Nokia 1.3 gelekt, eenvoud troef

Evleaks heeft afbeeldingen van de aankomende Nokia 1.3 online gezet. Uit alles blijkt dat dit zo'n beetje het eenvoudigste is wat HMD Global kan maken.

Soms hoeft het niet zo uitgebreid. Soms wil je gewoon een eenvoudige smartphone. Vaak heb je helemaal geen zin krom te liggen voor functies die je toch niet gebruikt. Voor die mensen lijkt HMD Global, de maker van Nokia smartphones, deze Nokia 1.3 gemaakt te hebben. Zo lijkt het althans want het instapmodel moet nog officieel worden aangekondigd.

De Nokia 1.3; veel eenvoudiger dan dit wordt het niet

HMD Global zag net als veel andere fabrikanten de aankondiging van veel telefoons begin dit jaar in het water vallen. Het Mobile World Congress werd vanwege het Coronavirus afgezegd. Traditiegetrouw was dit de plek waar de Finnen haar nieuwe telefoons aankondigden. Wanneer we nieuwe Nokia-telefoons nu krijgen is nog onduidelijk. Wel weten we dat ze met deze bovenstaande Nokia 1.3 komen. Gelet op de naam een doodeenvoudige smartphone met instapspecificaties.

Nokia 1.3 specificaties

Welke specificaties precies blijft nog even onbekend. De bron, in dit geval @evleaks, vermeldt die niet. Wel krijgen we, voor wat het waard is, een typenummer; TA-1207. Uit de foto maken we op dat er voorop een notch zit met enkele selfiecamera en ook achterop een enkele camera maar dan met flitser. De behuizing lijkt van plastic en onduidelijk is nog of je de achterkant kunt verwijderen om bij de batterij te komen. Bovenop zien we verder een koptelefooningang terug.

Terwijl rechts alle bedieningsknoppen zitten zien we ook links een knop. Mogelijk is die om de Google Assistant mee aan te roepen. HMD Global gebruikt momenteel alleen Android One voor haar telefoons dus die nauwe Google-integratie komt niet als verrassing. Het is nu wachten op een lancering. En met alle Corona-vertraging van tegenwoordig is daar niets zinnigs over te zeggen.