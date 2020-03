OnePlus krijgt nieuw logo

De Chinese flagshipkiller krijgt een nieuw logo. Je herkent hem trouwens meteen want veel is er niet veranderd.

OnePlus gebruikt al sinds 2013 hetzelfde rode logo. Het getal één met daaromheen een vierkantje met een plusje. Rechts daarvan staat voluit geschreven; OnePlus. Duidelijk en helder zou je denken. Toch zagen blijkbaar sommige mensen niet meteen een '1' in het logo want het nieuwe logo maakt daar beter onderscheid in.

Boven het nieuwe en onder het oude OnePlus-logo

Ook is het logo vanaf nu zwart. Althans, dat is de bedoeling. Het bedrijf diende haar nieuwe logo in bij het Amerikaanse USPTO; de US Patent and Trademark Office. Het logo wordt vandaag, woensdag 18 maart, officieel aangekondigd en is onderdeel van een geheel nieuwe huisstijl. Verwacht het logo ook veelvuldig te zien op aankomende OnePlus-telefoons zoals de binnenkort aan te kondigen OnePlus 8 en 8 Pro met 5G-ondersteuning.

Brand Visual Identity (VI)

Eerder schreef CEO Pete Lau nog een blogpost waarin hij aankondigde dat OnePlus aan een nieuwe huisstijl werkt. Deze nieuwe huisstijl, of Brand Visual Identity 'VI', zal woensdag 18 maart officieel uit de doeken worden gedaan. Het logo past in de recente trend van Flat Design maar door het gebrek aan kleur is hij wel minder opvallend en zelfs een tikkeltje saai.