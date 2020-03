Dit is de toekomstige Motorola Edge+ met 108MP camera

Hadden we al verteld dat Motorola bezig is met een nieuwe vlaggenschip-serie? Hij heet Edge en bestaat uit een gewoon model en een Plus-variant. Plaatjes van die laatste kunnen we je nu tonen en eerlijk is eerlijk hij ziet er fantastisch uit.

Motorola doet de naam Edge zeker eer aan; de schermranden van deze Edge+ zijn sterk gebogen. Waar fabrikant Samsung er de laatste tijd steeds meer vanaf stapt ziet Motorola dus een opening om onderscheidend te zijn. Wel hebben we zo onze bedenkingen bij het praktisch nut ervan; Android 10's nieuwe back-gesture waarbij je van de rand van het scherm naar binnen moet vegen wordt er niet makkelijker op.

De toekomstige Edge+ van Motorola

Naast een sterk afgerond scherm zien we een enkel schermgat en lekker dunne schermranden. Achterop de Motorola Edge+ is het een wirwar van cameramodules. De grootste sensor meet 108 megapixel en is voorzien van optische beeldstabilisatie (OIS). We zien deze camerasensor de laatste tijd vaker terug bij vlaggenschepen. Het gaat hier niet zozeer om de hoeveelheid megapixels maar juist wat je er mee doet. Pixel binning voornamelijk waarbij de informatie van meerdere pixels gebruikt worden om één enkele pixel te creëren.

Triple camera

Volgens de bron beschikt de Edge Plus naast een 108 megapixel sensor ook een 16 megapixel ultra-groothoeklens en een 8 megapixel telephotolens met 3x optische zoom. Naast de hierboven weergegeven paarse uitvoering komt er ook een blauwe variant van op de markt. Wanneer dat is blijft met al het Corona-nieuws even onduidelijk.

