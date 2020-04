“Apple iPhone 12 Pro krijgt Quad Camera met LiDAR-scanner”

Apple zou voor haar volgende generatie iPhones een extra camerasensor willen toepassen. Net als de iPad Pro (2020) krijgt de iPhone 12 Pro een LiDAR-scanner voor verbeterde diepteherkenning.

'Bewijs' voor de vierde camerasensor zou gevonden zijn in iOS 14 die werd opgemerkt door ConceptsiPhone. De vierde sensor hieronder met het cijfer '8' aangeduidt zou de LiDAR Scanner moeten zijn. De overige 3 sensoren zouden een groothoek, ultra-groothoek en telezoom-lens zijn. Iets wat Apple ook bij de iPhone 11 Pro gebruikt.

Wat de LiDAR Scanner precies doet is geen verrassing meer. Apple introduceerde hem met de iPad Pro (2020)-serie waaronder de iPhone Pro 11 (2020). De scanner kan er dingen mee meten waaronder objecten en ook mensen. App-ontwikkelaars kunnen hierdoor nieuwe functies bouwen in apps. Mogelijk heeft Apple zelf ook de nodige AR-apps in petto.

Nieuw uiterlijk iPhone 12 Pro

Eerder werd al bekend dat de iPhone Pro 12 in ieder geval 5G-ondersteuning zouden krijgen en mogelijk een iPhone 4-achtig metalen rand. Hierdoor krijgt Apple's high-end iPhone eindelijk weer eens een ander uiterlijk. Apple gebruikt hetzelfde iPhone-ontwerp namelijk alweer sinds de iPhone X die in 2017 aangekondigd werd.