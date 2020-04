Volgende Samsung Galaxy Buds krijgt vorm van boon

Samsung bereidt een radicaal andere opvolger voor van de Galaxy Buds. De TWS-dopjes krijgen een geheel ander uiterlijk en lijken nog het meest op een kidneyboon.

Volgens Roland Quandt van Winfuture wordt de opvolger van de Galaxy Buds en Buds+ veel kleiner. Zo klein zelfs dat ze de oorschelp nauwelijks verlaten. Qua uiterlijk lijken de dopjes op een boon, niet vreemd dat ze bij Samsung intern de codenaam "Bean" gebruiken.

De boonvormige Galaxy Buds

Functies van Samsung's nieuwe dopjes hebben we nog niet. Mogelijk zijn er op dat gebied weinig verschillen met de huidige Buds-familie. Mogelijk moeten deze draadloze oordopjes het daarom meer van hun uiterlijk hebben. Huidige generatie echt draadloze dopjes steken vaak nog uit het oor. Vooral Apple zette deze trend in met de bekende staafjes. Samsung liet eind maart in een persbericht al weten een nieuwe chipset te gebruiken in de Galaxy Buds+ die 50% kleiner was dan voorgangers. Hierdoor konden de dopjes zelf ok veel kleiner zijn dan voorheen.

Lancering Galaxy Bud SM-R180

Naast het nieuwe uiterlijk zal de pasvorm ook verschillen. Zitten de huidige Samsung dopjes nog vast door een rubberen oortip, deze nieuwe dopjes zitten net als Apple's AirPods min of meer half vast in het oor. Hierdoor sluiten ze minder goed af voor omgevingsgeluid. Onduidelijk is nog wanneer Samsung's nieuwe oordopjes op de markt komen. Mogelijk gebeurt dat gelijktijdig met de introductie van de Galaxy Note 20 ergens in het najaar.