9to5Mac: aankondiging Apple iPhone SE 2020 volgt snel

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde 9to5Mac komt Apple mogelijk nog deze maand met een opvolger van de iPhone SE. Naast een mogelijke releasedatum hebben we ook specs én een naam.

Apple zou gekozen hebben voor de naam iPhone SE (2020). Voor iPhones is het niet gebruikelijk het jaartal in de naamgeving te stoppen. Voor iPads wel. Eerdere namen die rondgingen zoals de iPhone 9 en iPhone SE2 zijn volgens 9to5Mac definitief afgevallen.

Toekomstige iPhone SE (2020)

De iPhone SE (2020) kan het best gezien worden als de echte opvolger van de iPhone 8. Dat komt vooral door het ontbreken van een notch en een schermformaat van 4,7 inch. Er is nog altijd een grote groep fans van 'kleine' iPhones die met de post iPhone X-modellen niet aan hun trekken komen. Ondanks het kleine schermformaat kiest Apple wel voor moderne componenten zoals een Apple A13 Bionic-processor. Dat is dezelfde krachtbron als in de iPhone 11, 11 Pro en 11 Pro Max.

iPhone SE (2020) uitvoeringen

Ook goed nieuws voor wie een kleine iPhone wil met lekker veel geheugen. Volgens dezelfde bron komt Apple naast een 64 en 128 GB model ook met een 256 GB uitvoering van de iPhone SE 2020. Toekomstige kleuropties zijn Silver (wit), Space Grey (zwart) en Product (RED). Eerdere geruchten spraken over een vanaf-prijs van 399 dollar, omgerekend zo'n 369 euro zonder BTW. Een aankondiging volgt mogelijk al op woensdag 15 april.

Afbeelding: iGeeksBlog