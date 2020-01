Renders tonen Apple iPhone SE2 aka iPhone 9, aankondiging aanstaande?

We zien ze geregeld voorbij komen; de renders van @onleaks. De Fransman heeft bronnen bij Chinese telefoonfabrieken waardoor hij geregeld fabriekstekeningen opgestuurd krijgt van nog onaangekondigde telefoons. Ditmaal mogelijk van de iPhone SE 2.

Dat is natuurlijk opvallend want Apple kent een grote geheimhouding rondom nieuwe modellen. Maar toch lukt het zelfs Apple niet om toekomstige modellen geheim te houden, ook niet van @onleaks. Zo lekte hij eerder de iPhone XR en 11 Pro. Ditmaal is het de beurt aan wat lijkt op een nieuw kleintje iPhone.

Een definitieve naam hebben we nog niet voor je maar zowel iPhone SE 2 als iPhone 9 zijn goede kanshebbers. Andere suggesties mag je kwijt in de reacties hieronder. Qua ontwerp moeten we terug naar 2017 met z'n dikke schermranden en ronde homeknop. Het nog onbekende toestel doet daarmee denken aan de iPhone 8 al denkt de bron dat Apple ditmaal een achterkant van Frosted Glass toepast. Diezelfde soort achterkant treffen we aan op de iPhone 11.

Compact maar niet SE-klein

Specificaties zijn altijd lastig af te leiden aan plaatjes maar dankzij de afmetingen kunnen we wel veel raden. Een 4,7 inch scherm bijvoorbeeld, enkele camera en Touch ID. Een echte opvolger van de extreem compacte SE is het daarmee niet, meer een opvolger van de iPhone 8. Of dat ook iets zegt over z'n toekomstige prijs is lastig te zeggen. Al kun je bij Apple wel veilig stellen dat die niet laag gaat zijn.