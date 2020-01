Robin Mobile verandert naam in Budget Mobiel

Robin Mobile krijgt een nieuwe naam; Budget Mobiel. Moederbedrijf Nuts Groep levert onder de naam Budget nog meer diensten waaronder stroom, gas, TV en vaste telefonie. Daar komt nu dus ook mobiel bellen bij waardoor de naam Robin Mobile komt te vervallen.

Robin Mobile onderscheidt zich door abonnementen met onbeperkte bundels. Alles is in de prijs inbegrepen waardoor je dus nooit over je bundel heen kunt en voor hoge kosten komt te staan. Robin Mobile maakt hiervoor gebruik van het telefoonnetwerk van KPN. Vanaf 17 januari worden Robin Mobile-klanten omgezet naar Budget Mobiel. Klanten merken verder weinig van de verandering behalve dat de Robin Mobile-app wordt vervangen door de Budget Mobiel-app.

Combinatie-korting

Wel kunnen 'oude' Robin Mobile-klanten nu in aanmerking komen voor combinatie-korting. Door Budget Mobiel met Budget Energie of Budget Alles-in-1 te combineren ontvangen ze 5 euro combikorting. Voor klanten die alles bij Budget afnemen geldt dat in aanmerking komen voor nog meer korting.

Wie naar aanleiding van de naamswijziging vragen heeft kan terecht op robinmobile.nl/budgetmobiel. Daar worden de meest gestelde vragen beantwoord.