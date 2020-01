Samsung Galaxy Xcover Pro is moderne en robuuste smartphone

Een modern ogende toughphone. Fabrikanten proberen het wel maar het is schipperen tussen twee uitersten. Samsung doet een aardige poging met de introductie van deze Samsung Galaxy Xcover Pro. Een modern ogende smartphone die toch tegen een stootje kan.

Het probleem van moderne smartphones is dat ze zowel dun als over een groot glazen scherm moeten beschikken. Glas breekt en dus wil je daar zou min mogelijk van hebben, vooral bij de hoeken. Deze impactzones wil je het liefst van dik rubber voorzien. De Galaxy Xcover Pro lijkt op het eerste gezicht weinig concessies te doen. Het toestel heeft een groot 6,3 inch scherm én een robuuste IP68-behuizing.

De Galaxy Xcover Pro

De achterzijde is van rubber met de nodige textuur voor voldoende grip. Het scherm kent voor 2020-begrippen redelijke schermranden maar oogt toch modern vanwege z'n vorm en natuurlijk het schermgat voor de selfiecamera. Het gaat dus om een Infinity-O Display maar dan wel het type LCD en niet AMOLED. LCD staat bekend vanwege z'n levensechte kleurweergave. De contrast is niet zo hoog als bij AMOLED en buitenshuis is het ook wat lastiger afleesbaar. Dat laatste werkt niet in z'n voordeel; de Galaxy Xcover Pro is vooral bedoeld om mee op pad te nemen.

Galaxy Xcover Pro prijs

Het 10 millimeter dunne/dikke toestel beschikt achterop over 2 camera's: 25 + 8 megapixel. Voorop is gebruik gemaakt van een enkele 13 megapixel schieter. Binnenin vinden we een 4020 mAh batterij die verrassend genoeg zelf vervangen kan worden. Samsung maakt gebruik van haar eigen Exynos 9611-processor. Dat is een octa-core variant met 4 GB aan werkgeheugen. Het opslaggeheugen komt uit op 64 GB, het is nog even onduidelijk of dit uitgebreid kan worden met een geheugenkaartje. De Samsung Galaxy Xcover Pro moet voor een bedrag minder dan 500 euro op de markt komen in de kleurkeuze zwart.

