Dit is de OnePlus Concept One met verdwijnende camera’s

OnePlus heeft tijdens de CES de Concept One dan eindelijk laten zien. Een concepttelefoon met verdwijnende camera's. Geen woord over een mogelijke lanceerdatum. Geen wonder want die komt mogelijk ook nooit.

Het doel van concept-telefoons is de wereld laten zien wat er mogelijk is. En eerlijk is eerlijk; het laten verdwijnen van camera's achter elektrochromatisch glas is iets wat we nog niet eerder hebben gezien. OnePlus past deze techniek toe die we wel eens bij badkamerdeuren en luxe superauto's zagen. In 'normale' toestand zie je zwart mat glas, wanneer elektriciteit wordt toegepast wordt het glas helder. Maar OnePlus gebruikt het glas meer om slechts te verhullen.

Het glas kan ook half doorschijnend worden. Tijdens het schieten van foto's lijkt het hierdoor alsof je door een zonnebril kijkt. In de fotografie heet dit ook wel een ND-filter (of grijsfilter). Ideaal voor zeer zonnige omstandigheden. Het veranderen van het glas gebeurt in slechts 0,7 seconde. De achterkant is verder voorzien van gestikt leer, iets wat we eerder bij de LG G4 zagen. De oranje Papaya-kleur herkennen we van McLaren waarmee OnePlus ook voor dit concept mee heeft samengewerkt. Sterker nog; het hele idee van elektrochromatisch glas heeft OnePlus afgekeken van de McLaren 570GT die als optie met een elektrochromatisch dak verkrijgbaar is.

ND-filter

Verder is de OnePlus Concept One vooral een OnePlus 7T Pro met pop-up selfiecamera en 6,7 inch gebogen Fluid AMOLED-scherm. Naar de winkel rennen heeft zoals gezegd weinig zin omdat de Concept One hoogstwaarschijnlijk niet uitkomt. Al kun je natuurlijk altijd eerder genoemde 7T Pro aanschaffen (of de 7T Pro McLaren). Wel hopen we van harte dat andere fabrikanten bepaalde ideeën gaan overnemen van deze concepttelefoon. Vooral het ND-filter lijkt ons nuttig.