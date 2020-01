Huawei kondigt P30 lite New Edition aan met 32MP selfiecam

Huawei heeft de P30 lite een make-over gegeven. Het toestel krijgt ditmaal een hogere resolutie selfiecamera en de mogelijkheid om geheugen uit te breiden. Achterop zitten nog altijd 3 camera's waaronder een 48 megapixel exemplaar. Opvallend; het toestel maakt gewoon gebruik van Google's Android.

Huawei kan blijkbaar nog altijd telefoons verkopen met volledige ondersteuning voor Google's Android. De Huawei P30 lite New Edition is daar het laatste voorbeeld van. Vernieuwing vinden we vooral aan de voorzijde, met name de selfiecamera. Die is ditmaal uitgerust met een hogere 32 megapixel sensor met Super Selfie Night Mode.

De Huawei P30 lite New Edition

Hiermee schiet je volgens Huawei de scherpste selfies, zelfs tijdens het donker. Dankzij kunstmatige intelligentie herkent de P30 lite New Edition tot 8 verschillende scènes en kiest daar automatisch de beste instellingen bij. Achterop zit nog altijd een 48 megapixel hoofdcamera met f/1.8 groothoeklens, 8 megapixel ultra-groothoeklens en een 2 megapixel dieptecamera.

Prijs Huawei P30 lite New Edition

Huawei heeft er verder voor gekozen het geheugen te vergroten naar 6 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. Dat laatste is zelfs een verdubbeling ten opzichte van de P30 lite uit 2019. Handig maar niet per se noodzakelijk want bij de P30 lite New Edition kun je het geheugen uitbreiden met maximaal 512 GB via een losse geheugenkaart. Iets wat bij z'n voorganger niet mogelijk was. Batterij, processor en het 6,15 inch grote Dewdrop Display met Full HD+ resolutie zijn ongewijzigd gebleven. De Huawei P30 lite New Edition is vanaf 13 januari beschikbaar en kost 349 euro. Verkrijgbare kleuren zijn Peacock Blue, Midnight Black en Breathing Crystal.