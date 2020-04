Motorola Moto G8 Power Lite officieel; dikke accu, 3 camera’s

Moederbedrijf Lenovo heeft de Motorola Moto G8 Power Lite aangekondigd. Een toestel met een lange naam en een lang uithoudingsvermogen. Met een accu van 5000 mAh beloven ze een gebruikstijd van tenminste 2 dagen. De tijd kun je gebruiken om foto's te schieten met de drievoudige camera achterop.

Geruchten over de G8 Power Lite gingen al langer. Sterker nog; hij was al te bestellen in enkele online webshops. Voor een bedrag van 169 euro krijg je redelijk wat in huis. De G8 Power Lite beschikt over een groots 6,5 inch Max Vision scherm met HD+ resolutie. En vergeet vooral de 5000 mAh dikke batterij niet met een verwachte batterijduur van tenminste 2 dagen.

Motorola Moto G8 Power Lite in Mermaid Gradient

Lenovo heeft wel duidelijk wat hoeken afgesneden. De behuizing is van plastic, er is gekozen voor het verouderde Android 9 Pie, opladen gaat via het ouderwetse microUSB en de MediaTek Helio P35 staat niet bekend om z'n extreem krachtige prestaties. Toch blijven er nog voldoende positieve punten over. Het werkgeheugen van 4 GB is eigenlijk best netjes voor dit prijspunt. Een vingerafdrukscanner is altijd handig om te hebben en een waterafstotende coating zorgt toch voor wat meer gemoedsrust.

De Motorola Moto G8 Power Lite ligt de komende weken in de winkels voor een adviesbedrag van 169 euro. Verwacht hem in tenminste Latijns Amerika, Europa, Azië en Australië.