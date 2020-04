OnePlus 8 en 8 Pro aangekondigd met flinke verbeteringen

Tijdens een online persconferentie heeft OnePlus de OnePlus 8-serie aangekondigd. Publiek mocht er vanwege het coronavirus niet bij zijn, een hands-on volgt dus later. De OnePlus 8-serie kent flink wat verbeteringen maar die vind je vooral bij de duurdere Pro terug.

De OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro zijn OnePlus' eerste telefoons met 5G-ondersteuning. Dat zijn niet de enige innovaties aan de 8e serie. OnePlus brengt dit jaar meer onderscheid aan tussen beide modellen. De OnePlus 8 geldt als het 'compacte' model, voor zover dat gaat met een 6,55 inch telefoon. De OnePlus 8 Pro is het grote broertje die met alle nieuwe foefjes is uitgerust.

De OnePlus 8 Pro in Glacial Green

OnePlus 8 Pro: stuk exclusiever

In de OnePlus 8 Pro vind je de meeste nieuwe functies waaronder een 120 Hz scherm, waterdichte IP68-rating, draadloos laden op maar liefst 30 Watt en een Quad camera-systeem. Vooral die laatste is interessant. De 8 Pro kent namelijk een 48 megapixel hoofdcamera met f/1.7 lens, een eveneens 48 megapixel ultra-groothoekcamera met 120° beeldhoek, een 3x telephoto camera voor 3x hybride zoom en 30x digitale en tot slot een color filter camera voor speciale effecten.

OnePlus 8 Pro; de belangrijkste specificaties

Zoals eerder gezegd is de OnePlus 8 Pro het grootste model met een 6,78 inch scherm. Het model komt in uitvoeringen met 8 en 12GB aan RAM. Naast conventionele kleuren zoals Ultra Marine Blue en Onyx Black is er dit jaar ook een Glacial Green uitvoering met Matte-Frosted afwerking. Prijzen beginnen bij 899 euro voor de Onyx Black versie met 8 GB RAM en 128 GB opslag, en 999 euro voor de Glacial Green en Ultra Marine Blue kleur met 12 GB aan RAM en 256 GB opslag. Pre-orderen kan vanaf vandaag en echt kopen kan vanaf 21 april.

OnePlus 8: nieuwe koers

De OnePlus 8 geldt nu dus als het kleinere broertje en dat vat OnePlus niet alleen letterlijk op maar ook figuurlijk. Qua specificaties noemt OnePlus het weliswaar vlaggenschipwaardig maar in vergelijking met vorig jaar is er niet zoveel veranderd. Het scherm meet 6,55 inch en kent een Full HD+ resolutie en 90Hz verversingssnelheid. Het toestel kent verder geen telezoom-camera meer maar beschikt over een minder veelzijdige macro-lens.

OnePlus 8; de nieuwe instapper

De grotere 4300 mAh batterij is wel een welkome update maar die is dan weer niet draadloos op te laden, zoals wel bij de OnePlus 8 Pro kan. Ook is dit model niet gecertificeerd waterdicht. Wel is er een nieuwe Interstellar Glow-kleuruitvoering die zich lastig laat vastleggen op foto. Deze unieke kleur wordt trouwens pas 4 mei verwacht. De overige kleuren Onyx Black en Glacial Green zijn nu te bestellen en 21 april te koop. Prijzen starten bij 699 euro voor de Onyx Black en Glacial Green kleur met 8 GB aan RAM en 128 GB opslag en 799 euro voor de Glacial Green en Interstellar Glow met 12 GB aan RAM-geheugen en 256 GB opslag.

Ontvang een e-mail wanneer de 8 verkrijgbaar is E-mail