Apple kondigt vernieuwde maar vertrouwde iPhone SE (2020) aan

Zoals werd verwacht heeft Apple vandaag een nieuwe iPhone aangekondigd. Zojuist werd de vernieuwde iPhone SE op haar website geplaatst. Het is een iPhone met een vertrouwd uiterlijk met forse schermranden maar die binnenin toch broodnodige vernieuwingen beschikt.

Geruchten over een remake van de iPhone SE gingen al langer; een semi-voordelige iPhone met vertrouwd uiterlijk + vingerafdruk-scanner. De iPhone SE 2020 is alleen qua uiterlijk meer de opvolger van de iPhone 8 uit 2017 maar dan met krachtige Apple A13 Bionic-processor.

De nieuwe iPhone SE 2020 in al z'n nieuwe kleuren

De iPhone SE (2020) beschikt over 2020-begrippen compact scherm van 4,7 inch. Wie gehoopt had op kleiner komt dus bedrogen uit en zal nu echt moeten overstappen op iets groters. Het Retina HD-scherm ondersteunt HDR10 en Dolby Vision en kent dus een kleurechte weergave. Ontgrendelen gaat lekker ouderwets met je vingerafdruk. Face ID ontbreekt. Zowel voor- als achterzijde is van glas en dat maakt dat je de SE 2020 draadloos kunt opladen. Bedraad snelladen behoort ook tot de mogelijkheden.

Krachtige A13 Bionic

Binnenin is de Apple iPhone SE (2020) redelijk modern. Dat komt voornamelijk door het toepassen van de A13 Bionic-processor. Dat is dezelfde chip als in de iPhone 11, 11 Pro en zelfs de 11 Pro Max. Gamen zal dus op vergelijkbare snelheden gaan. Die rekenkracht wordt ook ingezet voor de camera. Het toestel kent een enkele camera met 12 megapixel sensor en f/1.8 lens. Via machine learning doet hij toch aan portretmodus en diepteherkenning.

Apple legt de iPhone SE 2020 vanaf 489 euro in de winkels in de kleuren Black, White en PRODUCT(RED). Bestellen kan vanaf vrijdag 17 april waarna de eerste exemplaren een week later op 24 april geleverd worden. Tot die tijd kun je nadenken of je 64, 128 of 256 GB aan opslag wilt.