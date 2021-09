Uitrol snel 5G-internet in Nederland vertraagd

De veiling van de 3,5 GHz frequentie die gepland stond voor april 2022 gaat niet door. Zo laat demissionair staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer weten. Het uitstellen van de veiling vertraagd de uitrol van sneller 5G-internet in Nederland.

Het opschorten van de 3,5GHz veiling heeft alles te maken met een uitspraak van de voorzieningenrechter 30 juni 2021. Die bepaalde dat de veiling te weinig rekening hield met Inmarsat en haar dienstverlening. Dat bedrijf verzorgt in Burum (Fr) noodcommunicatie voor de scheepvaart. Een ongestoorde voortzetting van de nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie (NSV) zou hiermee in het geding zijn.

Hoe Inmarsat de 3,5GHz frequentie momenteel gebruikt

De staatssecretaris is nu in gesprek met Inmarsat om tot een oplossing te komen maar die wordt niet voor april 2022 verwacht. Op die datum stond de veiling van de 3,5 GHz frequentie gepland. De bedoeling was om 1 september 2022 de frequentie vrij te geven voor sneller 5G-internet. Momenteel maken Nederlandse telecomoperators gebruik van de huidige 4G-frequenties. Echt snel 5G-internet wordt pas mogelijk door ook de hogere frequenties vrij te geven.

Adviescommissie

Naar goed Nederlands gebruik is er een onafhankelijke adviescommissie ingesteld die op zoek moet naar oplossingen. Verwacht wordt dat deze commissie pas in oktober 2021 start met haar werkzaamheden. Een advies wordt ergens in het eerste kwartaal van 2022 verwacht. Duidelijkheid over wanneer de veiling wel gehouden wordt is er nog niet.