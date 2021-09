Aankondiging Samsung Galaxy M22 met grote accu snel verwacht

Er komt mogelijk snel een nieuwe Galaxy-telefoon aan. Het zou gaan om de Samsung Galaxy M22. De Galaxy M-serie staat vooral bekend om telefoons met grote batterijen en deze M22 zal dan ook niet teleurstellen.

Er gaan wel wat wisselende geruchten over de batterij-capaciteit van de Galaxy M22. De ene bron denkt aan een 5000 mAh exemplaar maar dat zou 1000 mAh minder zijn dan in de huidige Galaxy M21. Echt aannemelijk klinkt dat niet dus wellicht zien we toch een 6000 mAh groot exemplaar.

Toekomstige kleuren van de Galaxy M22

De ondersteuningspagina van de M22 is inmiddels online gezet door Samsung Singapore en Maleisië, zo werd opgemerkt door 91mobiles. Een sterk teken dat een aankondiging aanstaande is. Het toestel krijgt typenummer M225FV/DS mee waarmee DS staat voor Dual SIM.

Galaxy M22 specificaties

Andere specificaties van de Samsung Galaxy M22 zijn een 6.5 inch groot HD+ scherm met vlotte 90Hz verversing. Achterop wordt een viervoudige camera van tenminste 48MP verwacht. Binnenin zit naar verwachting een MediaTek-processor met 4GB aan werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Dat laatste zou een verdubbeling zijn van de huidige 64GB in de Galaxy M21.

Of al deze specificaties kloppen zal blijken wanneer hij officieel door Samsung wordt aangekondigd. Tegen die tijd kunnen we met zekerheid iets zinnigs zeggen over de batterijcapaciteit. En of het gerucht over het sneller opladen van 25W daadwerkelijk klopt.

