Bewijst dit hoesje naam Apple iPhone 13?

Hoe gaat de opvolger van de iPhone 12 heten? Durft Apple het aan om hem iPhone 13 te noemen of slaan ze ongeluksgetal 13 over? Is dit siliconenhoesje het bewijs van de definitieve naam?

Wie het weet mag het zeggen, het liefst in de comments. We verwachten ieder moment een uitnodiging voor de iPhone-onthulling ergens in september. Gek is het dus niet dat we nu al hoesjes tegenkomen van de iPhone 13. Het zouden zelfs de officiële hoesjes van Apple zijn, aldus de bron. En daarop staat vrij groot geschreven "iPhone 13".

Is dit dan het ultieme bewijs over de definitieve naam van de volgende iPhone? Misschien. Maar zolang de nieuwste iPhone nog niet officieel is aangekondigd durven we het niet met zekerheid te zeggen. Als Apple inderdaad kiest voor iPhone 13 dan heeft het maling aan critici die beweren dat het klanten afschrikt. In veel culturen is 13 een ongeluksgetal, reden om het getal als de pest te mijden.

Supercycle

Apple beleefde met de iPhone 12 een zogenaamde Supercycle. Veel mensen met een oud iPhone-model stapten over op een iPhone 12; het eerste iPhone-model met 5G-ondersteuning. Misschien gokt Apple daarom toch al op iets lagere verkoopaantallen. Dan maakt die '13' toch al weinig uit. Naar verwachting komt de iPhone 13 met een 120Hz-beeldscherm en verbeterde camera's.